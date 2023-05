Jokerji slovenske politike

Prejšnji teden je predsednik vlade Robert Golob s poslancema narodnih skupnosti Felicejem Žižo in Ferencem Horváthom podpisal dogovor o sodelovanju. Praksa je uveljavljena že od daljnega leta 2004, ko so manjšinski parlamentarci prvič podpisali podoben protokol z Janševo vlado. Kodificirali so ustaljeno navado. V zgodovini slovenskega parlamentarizma so predstavniki narodnih skupnosti praktično vedno podpirali vlade in priskočili vladi na pomoč, ko je potrebovala glasove. Zgodilo se je tudi pred kratkim, ko sta po vetu državnega sveta poslanca narodnih skupnosti glasovala za potrditev novele zakona o tujcih. Zakon zahteva za ohranitev pravice do združitve z družino opravljen izpit znanja slovenskega jezika na vstopni ravni. Po mnenju zagovornika načela enakosti bi to lahko povzročilo razbitje družin. Nevladne organizacije so celo govorile o diskriminaciji in o možnih hujših kršitvah človekovih pravic.