Matevž Vidovšek se je v tem času razvil v vrhunskega vratarja, Sešlar je prihodnost, Ratnik je sijajen igralec … Dejstvo je, da se je vrednost našega moštva povečala na najmanj 15 milijonov evrov. Za Vidovška imamo ponudbe od tri do pet milijonov evrov, vendar ga nočemo prodati. Naš cilj je priti čim dlje v evropskih tekmovanjih, zato že zavzeto delamo za naslednjo sezono. Moja velika želja je liga prvakov. Želimo si igrati hiter in privlačen nogomet, želimo si v Evropo, za kar ob dobrem moštvu seveda potrebuješ tudi srečo in ugoden žreb. V kratkem pričakujemo dve močni okrepitvi, po katerih nas bo v Sloveniji res težko premagati. In potem boste brali novice, da Olimpija ne prodaja igralcev, ampak jih kupuje. Ko smo začeli to zgodbo, smo imeli enega reprezentanta, ko se bo končal ta prestopni rok, jih bomo imeli v vseh kategorijah kar 15. Zdaj imamo v naših vrstah res prave diamante.

In še to: dokler bom predsednik, bo pokal za naslov državnega prvaka ostal pri nas, pri čemer se bomo trudili vsako sezono dvigniti na višjo raven – na vseh področjih. Olimpija je vlečni konj lige; na drugih štadionih v Sloveniji se obisk podvoji le ob obisku našega moštva.