Polemikam o škodljivosti in odvečnosti vider, čapelj, divjih prašičev, volkov, medvedov, srnjadi … pri nas ni konca. Natura 2000 pa je nekaj, kar se označuje malo manj kot norost in so tudi ali predvsem zaradi nje traktorji zasedli ulice Ljubljane.

Nobena resna strokovna razlaga ne pade na plodna tla, ni razumevanja pomena raznovrstnosti življenja v naravi in še zlasti ne pomembne vloge plenilcev v njej. Edina pravica do življenja se priznava živalim, ki so neposredno ekonomsko zanimive, pa še te so, kot vse prevečkrat vidimo, brez hrane in v katastrofalnih bivanjskih razmerah.

In nenavadno enotni so si minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, predsednik sindikata kmetov Anton Medved in predsednik vlade Robert Golob, da je nebodigatreba, plenilce in druge nekoristne živali v naravi treba pobiti (odvzeti iz okolja, temu rečejo lovci), razredčiti do minimuma.

Vse razprave o tej problematiki bodo postale nepotrebne, če si bodo ti trije imenovani vzeli samo 50 minut časa in si ogledali dokumentarni film, ki so ga 23. 5. 2023 predvajali na prvem programu RTV z naslovom Rešeni pred izumrtjem. Videli bodo in, upajmo, začeli razumeti pomen ohranjanja biotske pestrosti ter kaj vse in kako zavzeto zanjo delajo in naredijo osveščeni narodi. Zato, da jo ohranijo. Pestrost narave.

Oni tako. Kako pa mi?

Mira Kofler, Škofja Loka