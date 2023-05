Komisija za podelitev Župančičevih nagrad, ki so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti, bo 14. junija v Kinodvoru letošnjo nagrado za življenjsko delo podelila grafičnemu oblikovalcu in našemu nekdanjemu sodelavcu Ranku Novaku. »Novak je bil med prvimi oblikovalci, ki so se v našem kulturnem prostoru sistemsko lotili oblikovanja celostne podobe kot specifične oblikovalske naloge. Že v 80. letih je poskrbel za številne emblematične grafične podobe revij, pozneje pa je oblikoval tudi dva največja slovenska časopisa, Delo in Dnevnik,« je v obrazložitvi svoje odločitve zapisala komisija, ki je dobila deset predlogov za podelitev nagrade za življenjsko delo.

Novak je bil dolgoletni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, leta 1980 je soustanovil Studio Znak, leta 1988 združenje Art Directors Club Ljubljana. »Novakov oblikovalski slog odlikujeta elegantna jasnost ter izrazit občutek za skladnost in čistost vizualno-verbalnih oblik sporočanja, pri čemer ne gre prezreti njegovega izjemnega posluha za preučevanje tipografskega oblikovanja in njegove uporabe v besedilih knjig, katalogov, zloženk in drugih publikacij, na plakatih in koledarjih. Leta 1985 je za dosežke na področju grafičnega oblikovanja skupaj z Miljenkom Liculom prejel nagrado Prešernovega sklada,« je še izpostavila komisija za Župančičeve nagrade. Komisiji predseduje Alja Predan, ki pa se je pri odločanju o dodelitvi letošnje nagrade za življenjsko delo izločila zaradi osebne povezanosti z nagrajencem, je poudarila občinska vodja oddelka za kulturo Mateja Demšič.

Ljubljanska občina bo poleg tega junija podelila še tri nagrade za dveletno umetniško ustvarjanje. Te bodo prejeli igralka Ajda Smrekar, režiserka Urška Djukić in Dušan Šarotar, je razkrila Demšičeva. Komisija je trojico nagrajencev izbrala med kar 35 predlogi.

O članici igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega Ajdi Smrekar, ki je med drugim nastopila tudi v seriji V imenu ljudstva, je komisija zapisala: »Odrske like napolni z značajnostjo, v kateri se zrcalita raziskovanje in intuitivna preciznost. V preteklih dveh letih je odlično upodobila Ono v uprizoritvi Nekoč se bova temu smejala, Hermiono v uprizoritvi Junakinje, Nastasjo Filipovno Baraškovo v uprizoritvi Idiot ter Noro v istoimenski drami,« je komisija utemeljila svojo odločitev.

V obrazložitvi nagrade Urški Djukić je komisija izpostavila, da je Djukićeva prva slovenska režiserka, ki je prejela evropsko filmsko nagrado EFA 2022 za kratki animirani film Babičino seksualno življenje. Za omenjeni film je prejela več kot 40 mednarodnih nagrad, med drugim tudi najvišjo francosko filmsko nagrado cezar. »Režiserka v središče svojih zgodb postavlja ženske, s prepletanjem različnih form – animacije, fikcije ter različnih oblik eksperimentalnih tehnik ustvarja hibridne vizualne pripovedi. Pri svojem delu se ne boji biti kritična in angažirana, zato iz njenih del vejeta kritični premislek o družbeni realnosti in želja, da bi s svojim delom opominjala in opozarjala,« je še zapisala komisija.

Pisatelj Dušan Šarotar je po mnenju komisije v zadnjih dveh letih zaznamoval slovensko kulturno krajino s številnimi literarnimi objavami. Njegov roman Zvezdna karta, ki je leta 2021 izšel pri Založbi Goga, »je ob izidu doživel izjemen odmev tako pri bralcih kot tudi v širši strokovni javnosti. Roman se vsebinsko in slogovno navezuje na širši opus avtorjevih literarnih del, v katerih pisatelj raziskuje, opisuje in na svojstven način pripoveduje o doslej manj znani tragični usodi predvojne judovske skupnosti v njegovem rojstnem mestu Murski Soboti in širše v Prekmurju,« je izpostavila komisija. Ta meni, da so ravno Šarotarjevi literarni teksti v veliki meri odkrili in približali temo holokavsta na Slovenskem širši bralski skupnosti.