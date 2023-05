Košarkarji Cedevite Olimpije so izenačili polfinalno serijo lige Aba proti Partizanu na 1:1. Pred skoraj polno dvorano Stožice so zmagali s 95:83. Odločilna tretja tekma bo v torek, 6. junija, v Beogradu.

Zmagovalec se bo v finalu na tri zmage pomeril s Crveno zvezdo, ki je v polfinalu gladko izločila Budućnost.

Ljubljančani so prikazali eno najboljših partij letos in povsem zasluženo še drugič v tej sezoni v Stožicah premagali najboljšo ekipo rednega dela. Dobili so prve tri četrtine in si sredi zadnje priigrali najvišjo prednost na tekmi - 87:71.

Za razliko od prve tekme, ki jo je Partizan dobil s petnajstimi točkami razlike, so bili Ljubljančani tokrat razpoloženi v napadu ter zbrani in agresivni v obrambi. V prvem polčasu so dosegli 51 točk.

Med strelce se je vpisalo vseh deset igralcev, ki so dobili priložnost, kar šest pa je zadelo vsaj eno trojko. Gostje so tako nazadnje vodili v 15. minuti, po treh četrtinah, ko je prednost narasla na 13 točk, pa je bilo več ali manj jasno, da se bo serija nadaljevala v Beogradu.

Cedevito Olimpijo sicer do tretje tekme v ligi Aba čaka še finale lige Nova KBM, ki se igra na tri dobljene tekme. Že čez 48 ur, v četrtek ob 20.00, bo v Domžalah igrala prvo srečanje proti Helios Suns. Drugo sledi v soboto, 3. junija, v Ljubljani.

Pri Cedeviti Olimpiji je izstopal Yogi Ferrell, ki je zbral statistični indeks 36. Dosegel je 21 točk (trojke 2:6) in imel osem skokov ter sedem podaj. 12 točk je dodal Zoran Dragić (trojke 2:7), po deset pa sta jih prispevala Alen Omić (6 skokov) in Edo Murić (trojke 2:6).