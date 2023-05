Inšpektorji zeleni mafiji ne morejo do živega

Prodaja sadja in zelenjave na obcestnih stojnicah cveti tudi letos, o uzakonitvi njene prepovedi, ki so jo leta 2021 nameravali vnesti v novelo zakona o kmetijstvu, pa še vedno ni ne duha ne sluha. Kljub napovedi, da bo to prepoved vseboval zakon o trgovini. Tako imajo nadzorni organi še vedno polne roke dela.