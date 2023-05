Generalna direktorica nam sporoča še naslednje: »Prosimo vas, da se izrazite po elektronski pošti, tako da nam napišete svoje razloge za to, ki jih je mogoče preučiti in preveriti za oceno sankcij v obdobju intenzivnih 48 ur.« Sporoča nam še, da če ne bomo storili tega, bo naš dosje posredovan medijem za široko razširjanje. »Vaša družina in celotna skupnost, vaši prijatelji bodo vedeli, kaj počnete pred računalnikom,« nam je še zagrozila Tatjana Bobnar iz »Generalne Smeri Slovenske Policije«.

Kaj zdaj? Mi bi itak radi, da je naš dosje posredovan medijem za široko razširjanje. Da pa se pred računalnikom v glavnem režimo kot pohane piške, ko ustvarjamo eno najbolj branih rubrik v zgodovini časopisja, pa tako ali tako že vsi vedo. Tako da smo se odločili, da generalni direktorici Tatjani Bobnar ne bomo odgovarjali. Takisto svetujem tudi vam.