Novo mesto je bilo v starejši železni dobi, ki se je začela pred 2800 leti in trajala štiristo let, eno najpomembnejših srednjeevropskih središč. Na dveh gomilnih grobiščih so našli kar devet bronastih, figuralno okrašenih kovinskih posod (situl), ki sodijo v vrh evropske prazgodovinske likovne umetnosti in zato Novo mesto nosi uradni naziv mesto situl.

Gostje iz Italije in s Poljskega

Kustosinja arheologinja novomeškega muzeja Petra Stipančić je pojasnila: »Praznik situl je posvečen tem izjemnim spomenikom, ki pričajo o življenju halštatskih prebivalcev Novega mesta, ki so bili enakovredni civilizacijam celinske in sredozemske Evrope. Festival je tako prežet z dolenjsko kulturno in naravno dediščino, ki jo dopolnjuje nov, urbani pogled.«

Kot je povedala Stipančićeva, del sobotne prireditve predstavlja tržnica oziroma predstavitev obrti, za katere predvidevajo, da so jih poznali tudi že v času starejše železne dobe. Nekateri rokodelci bodo prikazali, kako so kovali železo, barvali volno, vlivali kovino, obdelovali jantar, drugi pa bodo prodajali izdelke iz lesa, kože, krzna … »Gostje s Poljskega oziroma kolegi iz Arheološkega muzeja Biskupin bodo predstavili vlivanje cinka in kositra v kalupe za izdelavo predmetov, videli boste, kako so tkali blago na statvah in kako so ročno izdelovali pasove, pa spoznali, kako so izdelovali steklene jagode, medtem ko bo gostujoča skupina iz Italije predstavila Venete, ki so živeli na območju današnje Italije v istem času kot železnodobni prebivalci današnje Slovenije.«

Boj s sulicami in izdelava zapestnic

Na Glavnem trgu se bodo do noči vrstili delavnice in urjenja za otroke s preizkusom na koncu. In kaj bodo spoznavali? Prva veščina bo streljanje z lokom, zato se vsi željni streljanja zglasite pri lokostrelcih. Druga veščina bo ples, ki se ga bodo zainteresirani lahko naučili s Folklorno skupino Kres. Tretja veščina bo boj s sulicami. Namenjena bo dečkom, ki bodo urjenje začeli s palico. Delavnico urjenja, ki bo letos potekala prvič, bodo vodili suličarji društva Red kraljevega orla. Za to delavnico so obvezne prijave na prodajni stojnici Dolenjskega muzeja. Četrta veščina pa bo rokoborba z ročkami. Ta bo namenjena zgolj dečkom, ki bodo v času delavnice prejeli vsak po dve leseni ročki. Rokoborbe jih bodo naučili rokoborci boksarskega kluba Boxeo. In tudi tu velja, da se morajo otroci, ki bi radi sodelovali, obvezno prijaviti na prodajni stojnici Dolenjskega muzeja.

Poleg tega bosta tudi delavnici za izdelavo situle in usnjene zapestnice. Situle bodo otroci izdelovali iz kovinske folije in po vzoru bronastih posod izdelali miniaturno situlo. V folijo bodo v obliki reliefa vtolkli izbrani prizor, nato pa folijo oblikovali v pomanjšano obliko situle. Tisti, ki se bodo odločili za izdelavo zapestnic, pa bodo v usnjen trak vtisnili različne motive, ki jih poznamo z okraskov na lončenih posodah ali pasnih sponkah v zgodovinskem obdobju železne dobe. Vabljeni ste tudi na plačljivi delavnici poslikave kože in peke prazgodovinskih kruhkov.

Predstava in prazgodovinska hrana

Osrednja uprizoritev prav posebne predstave bo ob 20. uri na odru na Glavnem trgu. Sodelujoči v osrednji igri bodo DKD Senovo, zavod Svitar, glasbena skupina Gita, konjeniki Grma – centra biotehnike in turizma, FD Kres, boksarski klub Boxeo, srednjeveško društvo Red kraljevega orla, zgodba pa je naslednja: na dvor kneza z Marofa, ki se vrača z zmagovalnih pohodov iz južne Italije, prihaja tudi mladi snubec iz okoliškega bogatega prazgodovinskega gradišča prosit za roko knezove sestre. Ob krajšem zapletu s prikazom boja rokoborcev in boja s sulicami bo sledil slavnostni dogovor in blagoslov svečenice.

Na podlagi najdb in raziskovanja prehrane iz prvega tisočletja pred našim štetjem so se gostinci potrudili, da bi hrani in pijači v svoji ponudbi dali prazgodovinski pečat. Na voljo bodo mesna in brezmesna enoločnica, ribja jed z zelenjavo ter prašiček v omaki. Vse sestavine temeljilo na spoznanjih o tem, kaj so poznali v času starejše železne dobe. Gostinci so prejeli seznam sestavin in nato imeli proste roke pri oblikovanju jedilnika. Glede pijače pa: na voljo bo več vrst vina, pivo, sadni naravni sokovi, ponujali pa bodo tudi sladice s prilagojenimi sestavinami iz prazgodovinskega okolja.

*** Situle so bronaste posode za shranjevanje in serviranje pijač. Izdelane so iz tanke, sijoče kovine in okrašene z mitskimi in herojskimi prizori. Bogata in živopisna situlska pripoved dopolnjuje naše vedenje o življenju prazgodovinske družbe, saj v tistem času niso poznali pisave. Bogato okrašene bronaste situle so uporabljali kot prestižno namizno in protokolarno posodje ter iz njih gostom stregli dragocena opojna vina.

Gostje iz Italije Prikaz najdb in izdelkov z območja Venetov Rekonstrukcija in tehnike torevtike v bronasto in medeninasto pločevino Prikaz prazgodovinske metalurgije Čebelarstvo v prazgodovini Delavnica venetske abecede na voščenih tablicah Obred darovanja ognju Obdelava jantarja Kulinarika Venetov Pridelava volne in izdelava volnene niti Barvanje volne z naravnimi barvami