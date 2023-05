Letošnji pohod ob reki Kamniški Bistrici od Kamnika do Domžal oziroma v nasprotni smeri prinaša nekaj novosti. Med najpomembnejšimi je sprememba dolžine trase, ki bo zdaj potekala od Slovenia Eco Resorta v Godiču (Kamnik) do Parka Martina Krpana v Domžalah in bo po novem dolga približno 18 kilometrov. V parku bo pohodnike pričakala pestra kulinarična ponudba. Dobre hrane in pijače ne bo manjkalo niti v Slovenia Eco Resortu, na obeh lokacijah bo poskrbljeno še za nekaj glasbe in zabavo. Na željo številnih pohodnikov bodo na letošnjem dogodku Pohod ob reki, ki povezuje na voljo uradne majice pohoda.

Na 18-kilometrski trasi se bodo pohodniki lahko ustavili na več postojankah, na katerih bodo dobili žige, prav tako bo poskrbljeno za prijetno druženje in zabaven program: na postojankah se bodo udeleženci lahko osvežili in okrepčali, zabavali ter se seznanili s koristnimi informacijami. Pohodniki lahko prehodijo le del poti, ki je primerna za vse starosti in stopnje pripravljenosti (tudi za otroke); tisti, ki bodo prehodili celotno traso in zbrali vse žige, bodo nagrajeni s simboličnimi darili.

Tradicionalno se bosta na polovici poti pri mostu želja pod Homškim hribom srečali kamniška in domžalska občinska delegacija, ki bosta na most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja.

»Pohod ob reki, ki povezuje je postal tradicionalen. Letos pripravljamo še več pestrega dogajanja ob poti, razširili smo ponudbo na obeh začetnih oziroma končnih točkah, tako da upamo na čim več zadovoljnih pohodnikov, ki bodo razširili pozitivno sporočilo: družimo in povezujmo se,« o prihajajočem pohodu pravi Samo Skvarča, vodja Pohoda ob reki, ki povezuje.