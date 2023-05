Konec avgusta bo Aleš Remih v nadzornem svetu zamenjal Ireno Prijović, ki ji bo potekel mandat. Remih je nekdanji predsednik sveta Fundacije za šport (FŠO). Skupščina se je seznanila, da je vlada 22. decembra lani odpoklicala Gregorja Slabeta in za člana nadzornega sveta imenovala državnega rekorderja v skoku v višino Rožleta Prezlja, ki je tudi varuh športnikovih pravic.

Vsebinskih razprav, pobud in vprašanj na skupščini, ki jo je vodil predsednik Košarkarske zveze Slovenije in odvetnik Matej Erjavec, ni bilo, je razvidno iz notarskega zapisnika.

Izredna seja izvršnega odbora (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 8. junija bo posvečena morebitni prodaji Športne loterije. Nogometna zveza Slovenije (NZS) ima 17,3 odstotni delež v Športni loteriji, po 20 odstotnega pa Smučarska zveza Slovenija (SZS) in Olimpijski komite Slovenije (OKS). Preostali lastniki so Loterija Slovenija in Pošta Slovenije s prav tako po 20 odstotki ter podjetje Mont (2,66 odstotka) in ASK Kranjska Gora (0,03 odstotka).