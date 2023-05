Svet EU skoraj podvojil finančno pomoč unije za Moldavijo

Svet EU je danes sklenil, da bo skoraj podvojil znesek makrofinančne pomoči unije Moldaviji na skupno 295 milijonov evrov, so sporočili iz Bruslja. Namen pomoči je podpreti gospodarsko stabilizacijo in program strukturnih reform Moldavije ter dopolniti sredstva, ki so tej državi na voljo v okviru finančnega dogovora Mednarodnega denarnega sklada.