Medtem ko kitajska vlada zavrača kakršnokoli namigovanje, da bi lahko virus ušel iz laboratorija, je bil George Gao glede tega manj prepričan. »Vedno lahko sumite karkoli. To je znanost. Ničesar ne izključujte,« je dejal v danes objavljenem intervjuju.

Gao, tudi svetovno priznan virolog in imunolog, je vodstvo kitajskega CDC zapustil lani, trenutno pa je podpredsednik nacionalne naravoslovne fundacije Kitajske. V pogovoru za BBC je tudi nakazal, da so kitajske oblasti izvedle neke vrste uradno preiskavo inštituta za virologijo v Wuhanu, od koder naj bi po nekaterih ugibanjih lahko izhajal novi koronavirus. »Vlada je nekaj organizirala,« je dejal, a dodal, da to ni vključevalo CDC. Strokovnjaki so po njegovih besedah temeljito pregledali laboratorij, nepravilnosti pa niso odkrili.

Virus, ki povzroča covid, skoraj zagotovo prihaja od netopirjev. Kako pa je z njih prešel na človeka, je bolj sporno vprašanje, pri čemer se vse od začetka nakazujeta dve glavni možnosti. Ena je, da se je virus razširil po naravni poti, morebiti prek drugih živali. Po mnenju številnih znanstvenikov naj bi bil to glede na dokaze najverjetnejši scenarij. Drugi znanstveniki pa menijo, da ni dovolj dokazov, da bi lahko izključili drugo možnost - da se je z virusom okužil nekdo v okviru raziskave, s pomočjo katere naj bi bolje razumeli grožnjo virusov iz narave.