Kot je pojasnil vodja mariborskih kriminalistov Darko Nerat, so bili v soboto ob dveh popoldne obveščeni, da so v stanovanje v Mariboru napoteni reševalci, kjer naj bi bila poškodovana ženska. Policijo je potem poklical še moški, ki se je predstavil za fanta sestre umorjene. In ki jim je povedal, da je na kraju zločina še vedno tudi fant, ki naj bi sestro njegove partnerice ubil pred dvema dnevoma. Ta dva podatka sta nemudoma sprožila policijsko akcijo. Policisti so že takoj ugotovili, da je 27-letna ženska, ki je državljanka Srbije, mrtva ter da je žrtev kaznivega dejanja. Policisti so osumljencu pred večstanovanjsko zgradbo odvzeli prostost in mu odredili pridržanje.

Kasnejša preiskava je pokazala, da sta se fant in dekle 25. maja pozno zvečer sprla, pri tem pa je osumljenec žrtev večkrat močno udaril in nato zadavil. Osumljeni je nato poklical mamo, se ji zaupal glede spora in pretepa in ji rekel, da je vse v redu ter da bo o tem obvestil njene sorodnike. Naslednji dan se je odpravil celo do zdravnika, češ da ima poškodovani roko in nogo. Priznal je, da so poškodbe posledica spora s partnerko. Ob štirih popoldne je prišel nazaj v stanovanje.

Naslednji dan, okoli 11. ure ju je klicala oškodovankina mama, vendar se na njuna klica ni odzval. Okoli pol dveh je oškodovankino mamo poklical nazaj ter ji v pogovoru zatrdil, da njena hčerka spi in da je poškodovana, ker sta se stepla. Mami se je vse skupaj očitno zdelo čudno, zato je poklicala drugo hčerko in ta je s partnerjem odšla na Partizansko cesto, prav tako pa sta obvestila Regijski center za obveščanje, ta pa Dispečerski center zdravstva.

Sodna obdukcija žrtvinega trupla je pokazala na očitne znake davljenja in hude poškodbe glave. Glede časa smrti je patolog podal mnenje, da je nastopila v noči iz 25. na 26. maj.

Osumljenega so takoj privedli pred preiskovalnega sodnika, ki ga je poslal v pripor.

Čeprav je star komaj 20 let, je osumljeni že stari znanec policije. Policisti so zoper njega v decembru 2021 podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilje v družini na škodo njegove družine in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe na škodo njegove matere. Avgusta lani so ga obravnavali zaradi kršitve javnega reda in miru, ker je v centru mesta Maribor udaril moškega. Večkrat je bil obravnavan zaradi posesti konoplje, je še pojasnila policija.

