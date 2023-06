Letos se je april zavlekel globoko v maj. Pravzaprav smo imeli na trenutke občutek, kot da je november. Pogrešali smo le prodajalce pečenega kostanja. Zato vse uspeva malce pozneje. Vseeno pa velja, da približno v času, ko sladko zadišijo cvetoče lipe, dozorijo tudi češnje. Če niso od vse moče zgnile. Njihovi oboževalci, ki so jih že dolgo vzhičeno pričakovali in z dreves trgali še napol zrele, so končno prišli na svoj račun. Seveda ne v vseh koncih naše dežele hkrati. In uradno se je začela tudi letošnja sezona rabutanja, kjer otročad še ohranja ta prisrčni običaj. Če nimamo privilegija, da bi te sočne lepotice zobali sedeč na veji drevesa, kjer najbolj teknejo, si jih pač priskrbimo drugače, njihove kratke sezone namreč ne kaže zamuditi.

Naša podalpska deželica je polna raznovrstnih znamenitosti, ena najslajših naravnih pa so briške češnje, ki so izjemno cenjene doma in po svetu. Nekoč so po svoji okusnosti slovele celo na Dunaju, prodajali so jih po Koroškem, Kranjskem, Štajerskem in Solnograškem, kmetom pa so predstavljale prvi resnejši letni dohodek, od katerega so bile odvisne celotne družine. Če bi Brike in Brice kdaj skrbelo, ali bodo njihova oblačila zares bela, tako kot se godi tistim nesrečnicam iz TV-reklam, v Goriških brdih nikdar ne bi radostno obhajali praznika češenj, kot ga že več kot 50 let. Prav ta konec tedna, 3. in 4. junija, vabijo v Brda na češnje in specialitete iz njih: Festival briške češnje. Letos festival v novi preobleki in z novo zasnovo obeta nova doživetja!

Češnje pa seveda ne rastejo le v Brdih, ampak pri marsikateri hiši po naši deželi. Kdaj dozorijo, je povsem odvisno od sorte in lege drevesa. Napokajte se jih, še najbolje na kakšni malo močnejši veji, ali pa si jih naberite za domov, da jih boste zobali in si dajali duška s pripravo različnih sladic.

Če se pred vami na vsem lepem znajde takšna količina češenj, da je ne boste takoj pozobali, lahko iz njih pripravite čuda dobrot. Recimo zavitek. V vsake primeru se potrudite in češnje skrbno razkoščičite, da ne bo vpitja, ko bo kakšen ljubitelj imenitnih sladic ugriznil v – koščico. Poleg omenjenega zavitka je imeniten kompot, priljubljene so številne bolj ali manj preproste češnjeve pite ter imenitne češnjevo-čokoladne torte in sladoledi. Navdušiti utegne tudi mrzla sladica iz češnjeve kaše z dodanim sladkorjem in višnjevim likerjem, ki ji primešamo trd sneg iz beljakov. In ko smo ravno pri beljakih: torta pavlova je odlična tako z jagodami kot s češnjami. Poleg tega se češnje zelo ujamejo z rabarbaro.

Clafoutis – francoska češnjeva pita Sestavine za 6 porcij 400 g kakovostnih debelih zrelih češenj 3 jajca 150 g moke 150 g zmehčanega masla 2 dl mleka 120 g sladkorja 1 strok vanilje 1 čajna skodelica češnjevega likerja ali češnjevega žganja 6 kepic vaniljevega sladoleda za prilogo 50 g sladkorja v prahu za posip Priprava 1. Češnje razkoščičimo tako, da ostanejo čim bolj cele. Če razkoščičevalnika ni pri roki, si lahko pomagamo z debelo slamico. Češnje prelijemo z likerjem ali žganjem in pustimo stati najmanj eno uro, da se z njim dobro prepojijo. Okrogli pekač (premera 25–30 cm) ali ustrezno velik model izdatno namažemo z maslom in vanj zvrnemo namočene češnje ter jih enakomerno razporedimo po dnu. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. 2. V večji skledi z vilicami ali žvrkljo razžvrkljamo jajca, ogreta na sobno temperaturo. Počasi dodajamo moko in mešamo, da nastane gladka zmes brez grudic. Dodamo zmehčano maslo in spet mešamo, da nastane fina, skoraj svilnata zmes. Dodamo mleko, nato še sladkor in nadaljujemo mešanje. Povsem na koncu dodamo izpraskano vsebino vaniljevega stroka in vse še enkrat premešamo. 3. Zmes počasi prelijemo čez češnje, da ostanejo približno na svojem mestu. Pekač porinemo v pečico, po 10 minutah temperaturo znižamo na 180 stopinj Celzija in pečemo še 20 minut oziroma tako dolgo, da se lepo zapeče (odvisno od debeline clafoutisa). Na koncu na pito razporedimo še nekaj kosmov masla in pečemo še pet minut. Pečeno jed popolnoma ohladimo in jo šele potem razrežemo, posujemo s sladkorjem v prahu ter ponudimo s sladoledom. Čas priprave in kuhanja: 110 minut

