Mladim nadzornikom je narava v krvi, predvsem pa vsi uživajo v gibanju, opazovanju živali in rastlin. Z leve proti desni Lan Klukovič, Miha Kofler, Juš in Urh Šilar, Samo Arlič (vsi iz OŠ Mojstrana) in Vida Odar iz OŠ Bohinjska Bistrica. (Foto: Katja Petrovec)