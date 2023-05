Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) iz prejšnjega tedna je kopališče pri hotelu Delfin povsem varno in v vodi niso zaznali prisotnosti mineralnih olj. Povzročitelj onesnaženja je prav hotel Delfin. Že konec lanskega decembra se je namreč iz podzemnega rezervoarja hotela, ki je nedaleč od morja, v zemljo izlilo kurilno olje, od tam pa je po meteornem kanalu začelo pronicati v morje v bližnji izolski marini. Vodstvo hotela Delfin je sosedom najprej omenjalo, da je izteklo od 100 do 200 litrov, nato pa objavilo, da gre za 3000 litrov goriva. Šele po petih mesecih, v prvi polovici maja je razkrilo oceno, da se jim je skupaj v zemljo izlilo približno 30.000 litrov goriva. Na agenciji za okolje, ki bi morala biti že decembra prva obveščena o nesreči, so zanjo prvič slišali šele 11. maja, podobno trdijo na občini Izola.

V hotelu mirijo, da imajo razmere pod nadzorom. »Postavili smo pregrade, ki polovijo domala vso nafto. Izvajamo monitoring vseh cevovodov in jaškov, takoj ko so pojavi madež, ga očistimo,« poudarja direktor hotela Delfin Miloš Milivojević. Po njegovih besedah agencije za okolje za nesrečo niso pravočasno obvestili, ker niso vedeli, da je to njihova zakonska naloga. »Zdaj problem rešujemo skupaj z agencijo za okolje, 16. maja smo vključili tudi Geološki zavod Slovenije, ki bo naredil dodatne vrtine. Poleg domačih strokovnjakov smo najeli tudi podjetji iz Avstrije in Italije za strokovno mnenje,« našteva. V zemljini morajo namreč narediti vrtine, da odkrijejo, kje se zadržuje nafta, in jo izčrpati. Trenutno pridobivajo načrte območja, ki so jih izdelali ob gradnji objektov v bližini izlitja, da bi predvideli, kje zavrtati v zemljo.

Milivojević pravi, da decembra ni kazalo na tako velike količine, da so to odkrili šele januarja, da so pripravili akcijski načrt reševanja in se ves čas ravnali po njem ter da so o vsem obveščali inšpektorat za okolje. »Dogodek obžalujemo, a nanj nismo imeli vpliva. Šlo je za napako pooblaščenega serviserja pri montaži ventila,« je spomnil. V podjetju SRM Pečar, kjer so opravili menjavo ventila, izjav ne dajejo. Milivojević priznava, da je izlita količina kurilnega olja velika, a poudarja, da ekološka škoda ni nastala in da ni dobro, da Izolane in turiste po nepotrebnem vznemirjamo sredi turistične sezone.

Vladimir Gavran, direktor sosednje družbe Porting, ki upravlja izolsko marino, je po drugi strani ogorčen nad ravnanjem vodstva hotela Delfin, ki je pet mesecev prikrivalo razsežnost razlitja. Največji oškodovanec je prav marina. »Po celotni liniji ob obali in izpod obalnega zidu pronica kurilno olje. Januarja so nam zagotavljali, da se bo to do poletja počasi spralo. A prišli so prvomajski prazniki in v morju je plavalo še več naftnih madežev, smrad po nafti je bil vse večji, privezi ob prvi obalni liniji so neuporabni, jadrnice, umazane od nafte, je bilo treba oprati in umakniti. Šele na sestanku v prvi polovici maja je direktor hotela Delfin priznal, da je po oceni izteklo 20.000 litrov goriva, dan pozneje pa v medijih omenil 30.000 litrov. To je bil za nas hud šok in smo o tem nemudoma obvestili občino, direkcijo za vode, upravo za pomorstvo … Sredi turistične sezone smo se zdaj znašli pred velikim problemom, kako preprečiti še večjo škodo,« je zaskrbljen Gavran.

