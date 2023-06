Palačinka, kjer maso pripravimo kar v mešalniku in jo nato spečemo v pečici, naj bi imela izvor iz Nemčije. Po svetu so take palačinke znane kot dutch baby. Ena velika palačinka pocrklja več oseb, pred postrežbo jo narežemo na kose in postrežemo kot npr. torto. Ta recept je čudovit takrat, ko želimo navdušiti, nimamo pa ne časa, ne energije za peko posameznih palačink.

Sestavine za pripravo palačinke je lahko osnovni recept, nato pa jo lahko pripravite s poljubnimi dodatki. Obložite jo lahko s katerim koli sadjem (jagode, mango, hruške, borovnice, ananas …), raznimi dodatki (stepena smetana, grški jogurt, limonina krema, čokoladni namazi ….) ali pa pripravite celo slano palačinko. Dobra slana kombinacija bi bila osnovna palačinka, kisla smetana in dimljen losos.

V tokratni različici jedi so naslednje komponente:

Palačinka – Ta je pripravljena z osnovnimi pearskimi sestavinami - jajce, moka, pecilni prašek, mleko in sol ter grški jogurt, ki igra vlogo maščobe v tem receptu. Grški jogurt lahko nadomestite z oljem ali stopljenim maslom. V masi je tudi vanilijeva pasta, ki jo izpustite, če pripravljate slano jed. Vse sestavine enostavno kar na enkrat zmešate v mešalniku.

Jagode – Namesto jagod lahko izberete katero koli drugo jagodičevje ali pa mango, ananas, jabolka, hruške … Jagode posladkajte z vanilijevim sladkorjem in oživite z limonino lupinico in nekaj kapljicami njenega soka.

Stepena smetana – Za kremni del tokrat poskrbi stepena sladka smetana. Lahko uporabite tudi grški jogurt ali sladoled. uporabim raje kar grški jogurt. Čudovit dodatek je vanilijeva pasta, lahko pa uporabite vanilijev sladkor.

Priprava te palačinke je res hitra in enostavna. Medtem, ko v pečici segrevate ponov z maslom- ki mora biti seveda primerna za peko v pečici! – vse sestavine za maso zmiksate v mešalniku. Nato maslo enakomerno previdno porazdelite po ponvi, vanjo zlijete maso, jo postavite v pečico in pečete približno 20 minut. In to je to! Brez pretiranega truda imate pripravljeno sladico za več oseb!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 lačni osebi)

Sestavine za palačinko (ponev/pekač premera 25 cm):

3 jajca sobne temperature

80 g moke

1 konica noža soli

1 žlica grškega jogurta sobne temperature (ali olja ali stopljenega olja)

1 žlička vanilijeve paste (izpusti za slano jed)

1,5 dcl mleka sobne temperature

Ostale sestavine:

1 košček masla za peko

1 skodelica jagod

1 vrečka vanilijevega sladkorja ali vanilijeve paste

1 limona (limonina lupinica in nekaj kapljic soka)

1 žlica sladkorja v prahu

2 dcl sladke smetane

sveža meta za okras

PRIPRAVA

Jagode narežite in potresite z vanilijevim sladkorjem, naribano limonino lupinico in nekaj kapljicami limoninega soka. Pustite, da se medtem, ko pripravite ostalo, marinira.

Vse sestavine za palačinko stresite v mešalnik in zmiksajte.

V ponev ali pekač (sestavine so za pekač premera 25 cm), ki gre lahko v pečico, dajte maslo in postavite v pečico. Segrejte na 230°C. Maslo se bo začelo že malo peniti in postajati rjavo. To ni problem, to hočemo!

Ponev previdno vzemite iz pečico in vanjo zlijte maslo. Ponev previdno položite v pečico in pecite 20 minut. Pozor, med peko se bo palačinka napihnila, a brez skrbi, to je normalno. Ko jo vzamete iz pečice, se ponavadi vedno vsaj malo »usede«.

Sladko smetano stepite. Lahko ji dodate vanilijevo pasto ali polovico vrečke vanilijevega sladkorja. Po potrebi in okusu dodajte sladkor v prahu.

Pečeno palačinko previdno vzemite iz pečice, okrasite z jagodami, stepeno sladko smetano in po želji še s svežo meto. Palačinko narežite na porcije in postrezite.