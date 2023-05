Kot je danes za STA povedal predsednik sindikata Dušan Pečnik, je vladna stran v okviru pogajanj v javnem sektorju pooblaščenim uradnim osebam, med katere sodijo zaposleni na Fursu, v ponedeljek ponudila odpravo plačnih nesorazmerij z dvigom za en plačni razred. Poleg tega bi jim skrajšala zgornjo mejo dopusta, ki je zdaj pri 40 dneh, kar je zgornja meja po zakonu po delovnih razmerjih, na 30 dni.

»Stavkovni odbor se zdaj odloča, kaj narediti /.../. Glede na videno se zna zgoditi, da bo prišlo do zaostritve. Že ta ali naslednji teden,« je ponudbo pospremil Pečnik. Kot je dodal, se sploh še niso odločili, ali se bodo udeležili pogajanj, ki se bodo zdaj začela tudi po posameznih stebrih. Za uradniški steber so napovedana za sredo. Če se za vnovično predstavitev svojih zahtev ne bodo odločili, bo sledila zaostritev stavke, je podčrtal sindikalist.

Lahko bi prekinili ali pa zaostrili inšpekcijske nadzore

Stavka v Fursu se je začela v ponedeljek in trenutno poteka tako, da je zavezanci ne občutijo. »Zaenkrat sprememb za zavezance ni. Delo poteka nemoteno. Postopki potekajo normalno,« so pojasnili na Fursu. Da se na zunaj njihove aktivnosti še ne poznajo, je potrdil tudi Pečnik, pri tem pa opozoril, da se bo to očitno spremenilo. Stavka uslužbencev Fursa je po zakonu o finančni upravi sicer omejena, zato je vodstvo Fursa prejšnji teden takoj izdalo sklep o minimalnem obsegu dela, ki ga je treba opraviti.

Uslužbenci finančne uprave morajo med stavko opravljati nujna dela in naloge finančne uprave ter z njimi povezane podporne naloge, če bi njihovo neopravljanje lahko ogrozilo finančno stabilnost, blagovni promet ali izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države.

Ne glede na to pa do določenih zaostritev stavke lahko pride. Predsednik sindikata carinikov je omenil prekinitev določenih nalog do strank, denimo posredovanje informacij. Na eni strani bi lahko prekinili inšpekcijske nadzore, na drugi pa se odločili za detajlne preglede na določenih področjih, zaradi česar bi imelo težave gospodarstvo, je nanizal.

Poleg 20 odstotkov višjih plač zahtevajo tudi dva 4-odstotna dodatka

Stavkajoči sicer poleg višjih plač za pet plačnih razredov zahtevajo štiriodstotni dodatek k bruto plači zaradi zakonske določbe, da uslužbenci finančne uprave ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive z nalogami finančne uprave, ter dejavnosti, ki pomenijo navzkrižje interesov po zakonu o javnih uslužbencih ali drugem zakonu.

Še en štiriodstotni dodatek želijo zaradi določbe, da mora Furs zaradi posebnega pomena nemotenega finančnega poslovanja države, zagotavljanja blagovnega prometa in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti tudi med stavko zagotoviti opravljanje nujnih del in nalog iz svoje pristojnosti.

Pričakujejo tudi razširitev nabora upravičencev dodatnega pokojninskega zavarovanja na vse pooblaščene uradne osebe na Fursu, nezgodno zavarovanje za vse uslužbence Fursa, pogajanja in podpis panožne pogodbe za uslužbence Fursa ter intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.