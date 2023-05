Sodišče na Dunaju je obtoženca spoznalo za krivega neupravičenega posedovanja in posredovanja ročnega strelnega orožja ter streliva. Razsodba še ni pravnomočna, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Slovenec naj bi orožje septembra 2020 priskrbel moškemu, ki je bil v začetku februarja zaradi sodelovanja pri umoru obsojen na dosmrtni zapor, ker da ga je za to prosil, sam pa mu je želel narediti uslugo. V Sloveniji je po lastnih besedah večkrat obiskoval strelišče in tam »spoznal ljudi«, ki so mu priskrbeli orožje. Ob koncu obravnave se je obtoženec pokesal. »Neskončno mi je žal. Če bi bilo mogoče, bi izbrisal dejanje in ne bi več ravnal tako nepremišljeno. Ko sem slišal, kaj se je zgodilo z orožjem, preprosto nisem mogel verjeti in sem bil neskončno žalosten,« je dejal.

Napadalec je pištolo tipa tokarev 2. novembra 2020 zvečer skupaj z jurišno puško vzel v središče mesta, kjer je ustrelil in ubil štiri mimoidoče, preden ga je ubila policija. Tudi puško tipa zastava M70 naj bi sicer dobil od Slovenca. Puška ni več del sodnega postopka, za kar je po besedah pravosodne ministrice Alme Zadić kriva »nesprejemljiva napaka« državnega tožilstva na Dunaju.

Tožilstvo je namreč leta 2021 po pomoti predčasno zaključilo postopek, v katerega je bil vključen Slovenec. Ta tako ne more več odgovarjati za že junija 2020 dostavljeno puško. Spodrsljaj tožilstva je prišel na dan pred nekaj dnevi in že ima posledice. Pravosodna ministrica je sprožila uradno preiskavo in odredila strokovni nadzor ter določene spremembe na dunajskem tožilstvu, še navaja APA.