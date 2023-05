»Esenca njene igre je neulovljiva, izmika se kategoriziranju, saj se v svojem igralskem iskanju nikoli ne ustavi, pač pa neprestano išče nove igralske poti in izrazna sredstva. Slednjega se ne poslužuje zaradi drugačnosti per se, pač pa z iskanjem nekonvencionalnih rešitev prodira globlje v uprizoritev, igralsko kreacijo, vlogo, odnose, stanja...,« je v utemeljitvi nominacije za prstan zapisala Maja Borin.

Program osrednjega dela Festivala Borštnikovo srečanje se začne v ponedeljek, slavnostno odprtje pa bo v petek s predstavo La Tempesta / Vihar režiserja Alessandra Serre v produkciji Stalnega gledališča iz Torina.

V tekmovalnem programu je 12 gledaliških predstav po izboru selektorice Vilme Štritof, v spremljevalnem programu pa poleg štirih tujih še osem slovenskih uprizoritev.

»Promovirali bomo slovensko gledališko ustvarjalnost in njen pomen v širšem mednarodnem prostoru, spodbujali povezanost slovenskega gledališkega prostora in krepili vezi z Evropo, vključevali nova občinstva, posvečali se bomo strokovnim presojam in vrednotenju ustvarjalnih dosežkov,« je ob predstavitvi letošnjega programa napovedal umetniški direktor festivala Aleš Novak.