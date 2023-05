Shellov nakup 39 bencinskih servisov je bil pogoj, da je lahko Mol zaključil nakup družbe OMV Slovenija in njihovih 119 bencinskih servisov. Samo tako je namreč lahko Mol dobil zeleno luč Evropske komisije. Minuli teden je nato Shellov prevzem omenjenih servisov odobrila še Agencija za varstvo konkurence.

V družbi Shell Adria napovedujejo, da bodo s prevzemanjem bencinskih servisov začeli predvidoma v oktobru.

Skupina Shell trenutno v Sloveniji upravlja mrežo devetih črpalk, od katerih jih je osem namenjenih tovornjakom. »Širitev bo družbi Shell omogočila, da slovenskim strankam ponudi dostop do kakovostnih izdelkov in storitev, ki do zdaj niso bili na voljo na slovenskem trgu, vključno z gorivi Shell V-Power ter konceptom Shell Cafe,« zdaj napovedujejo v slovenski družbi britanskega giganta.

Lokacije bodo sčasoma po napovedih ponujale še vse več rešitev za čistejšo in trajnejšo mobilnost, vključno s polnilnicami za električna vozila. Pet od 39 lokacij že ponuja možnost

polnjenja električnih vozil, so pojasnili v Shell Adria. Lokacije naj bi v prihodnje opremili tudi z energetsko učinkovito opremo, z napajanjem z obnovljivimi viri energije in namestitvijo sončnih kolektorjev.

»Veseli nas, da lahko slovenskim voznikom ponudimo enako kakovostna goriva, izdelke in storitve, ki jih vsak dan uživa milijone Shellovih strank po vsem svetu,« so v sporočilu za javnost navedli izvršnega podpredsednika Shella za področje mobilnosti Istvana Kapitanyja.

STA se je na Shell Adria obrnila tudi z vprašanjem, kje po državi bodo ti njihovi novi bencinski servisi. Trenutno so njihovi servisi v Framu, Sežani, Ajdovščini, Šempetru pri Gorici, Kopru, Šenčurju, na Jesenicah in na Biču. Največji je oskrbovalni center za tovorna vozila v Framu.

Shell bo imel tako po zaključku vseh postopkov 48 bencinskih servisov, Mol Slovenija 133, daleč največji ponudnik pa bo še naprej Petrol s 318 prodajnimi enotami. Nekaj je potem še manjših zasebnih ponudnikov.