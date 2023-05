Po mirnem koncu tedna so se z začetkom delovnega tedna napetosti na severu Kosova obnovile. Ko so novi župani albanske narodnosti v ponedeljek prišli na delo v občinah z večinskim srbskim prebivalstvom, so se kosovski Srbi ponovno zgrnili na proteste proti občinski upravi, ki ji zaradi bojkota aprilskih volitev odrekajo legitimnost.

Volilna udeležba je bila zaradi srbskega bojkota 3,5-odstotna, izvolitev županov pa označena za farso. Kljub temu je premier Albin Kurti vztrajal pri imenovanju županov. A v nasprotju s sicer močno podporo kosovski državnosti s strani mednarodne skupnosti tokrat države kvinte (Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija in ZDA) kritizirajo kosovske oblasti, da so se za imenovanje županov odločile, čeprav niso bili izvoljeni s široko podporo prebivalstva.

Kurti ne popušča

Zaradi napetosti na severu Kosova – srbska vojska ostaja v najvišji stopnji pripravljenosti – je Kfor poslal dodatne okrepitve, s katerimi namerava v skladu s svojim mandatom zagotoviti stabilnost države. Čeprav kosovsko vodstvo na razmere na severu države gleda zaskrbljeno – podobno velja za države kvinte – pa Kurti glede imenovanih županov ne namerava popustiti. »Izvoljeni župani bodo zagotavljali storitve za vse,« je dejal po pogovoru z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom.

Srbski zunanji minister Ivica Dačić medtem vztraja pri stališču Beograda, da v srbskih občinah ne morejo imeti županov, ki jih tamkajšnje prebivalstvo ni izvolilo. Srbi so volitve bojkotirali, potem ko so se zaradi spora, povezanega z registrskimi tablicami, jeseni umaknili iz vseh kosovskih institucij, tudi občinskih uprav, zaradi česar so kosovske oblasti hotele nadomestiti izpraznjena mesta. Rešitve za nastalo situacijo protestniškega obleganja občinskih uprav včeraj niso našli.

Zahtevajo odhod »šerifov«

Najbolj napeto je bilo v Zvečanu, kjer je policija demonstrante, ki so hoteli vdreti v občinsko poslopje, poskušala razgnati s solzivcem. Že v petek je pred občino prihajalo do trenj, ta pa so se včeraj nadaljevala. Kar 300 pripadnikov Kforja je moralo zavarovati občinsko poslopje. Zahteve demonstrantov se ves dan niso spremenile: zahtevali so, da enote Kfor zapustijo sever Kosova, župani albanske narodnosti pa naj ne prihajajo več na delo. Ko sta policija in Kfor zvečer poskušala razpustiti shod, sta uporabila tudi strelno orožje in šok granate. Tako med protestniki kot med varnostnimi organi je bilo več ranjenih.

Čez dan je morala v vseh štirih občinah s srbsko večino – Zvečanu, Leposaviću, Zubin Potoku in Mitrovici – kosovska policija s pomočjo Kforja varovati občinske zgradbe pred protestniki. Prizori izrednega stanja z vzpostavljenimi kordoni, žičnato ograjo in pripravljenimi oklepniki mednarodnih sil in kosovske policije so se nadaljevali ves dan. V Leposaviću so protestniki z jajci obmetavali avtomobil tamkajšnjega župana, tudi v Zubin Potoku je bila situacija močno razvneta.

Igor Simić, podpredsednik Srbske liste, največje srbske stranke na Kosovu, je pred večerno zaostritvijo dejal, da premier Kurti podpihuje napetosti na severu Kosova. »Mi smo za mir. Albanci, ki živijo tukaj, želijo mir. Samo on (Kurti, op. p.) hoče ustvarjati kaos,« je v Zvečanu dejal Simić. Napovedal je, da bodo Srbi vztrajali na protestih, dokler »nelegalno imenovani šerifi« ne odidejo in se specialne enote ne umaknejo na jug Kosova.