Slabi dve uri in pol je potreboval Novak Đoković, da se je na drugem letošnjem teniškem turnirju največje četverice v Parizu uvrstil v drugi krog. V uvodnem dvoboju je Srb brez težav s 3:0 v nizih premagal Američana Aleksandarja Kovačevića, ki je nase opozoril predvsem v tretjem nizu, ki ga je Đoković gladko s 7:1 dobil v podaljšani igri. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je v uvodnem krogu prikazal odlično igro predvsem v prvih dveh nizih, ko je na svoj začetni udarec izgubil le sedem točk, backhand je deloval brezhibno, zelo spodbudno pa tudi forehand. Đokovićeva igra je nekoliko zanihala v tretjem nizu, v katerem je imel sicer ves čas pobudo, a se je v težkih vremenskih razmerah, saj je močno pihalo, odlično znašel ter brez težav napredoval med najboljših 64 igralcev.

»Zadovoljen sem s svojo igro. Ohranil sem mirne živce, čeprav igralni pogoji niso bili preprosti. Z optimizmom zrem naprej,« je po dvoboju povedal Novak Đoković ter v francoskem jeziku namenil nekaj izbranih besed tekmecu. Štiriindvajsetletni Aleksandar Kovačević je izpolnil eno svojih velikih želja, da se je na najmočnejšem turnirju na svetu pomeril s svojim vzornikom. Prepričal se je, kako Srb premaguje tekmece, kljub temu pa je bil nekoliko presenečen, da je Đoković igral tako agresivno. Podobno kot januarja v Avstraliji je zmagovalec 22 turnirjev največje četverice točke zaključeval hitro, prišel večkrat na mrežo, nasploh pa igral zelo raznovrstno. Do rekordne 23. lovorike na turnirjih za grand slam ga v Parizu loči še šest zmag.

Dvoboj dneva v moški konkurenci naj bi bil med Fabiom Fogninijem, ki v teniški karavani velja za najlepšega moškega, in Felixom Auger-Aliassinom. Italijan je dvoboj dobil gladko v treh nizih ter dokazal, da njegova uvrstitev na svetovni lestvici na 130. mestu še zdaleč ni realna. Tudi ženski dvoboj dneva, ki je prvi potekal na centralnem igrišču, je bil končan ekspresno. Američanka Sloane Stephens, nekdanja zmagovalka OP ZDA, je dobila uvodnih sedem iger, dvoboj proti Čehinji Karolini Pliškovi, polfinalistki vseh štirih največjih turnirjev na svetu, pa dobila ekspresno v dveh nizih.

Izvrstno je svoje svoje delo opravil tudi prvi igralec sveta Carlos Alcaraz. Španec je po slabih dveh urah izločil italijanskega kvalifikanta Flavia Cobollija, ki je pokazal svojo najboljšo igro v zaključku tretjega niza, ko je pri zaostanku s 3:5 in 0:40 najprej rešil tri zaključne žogice, v nadaljevanju pa dobil sedem točk zapored in po izenačenju na 5:5 vsaj za trenutek ogrozil zmago Alcaraza. Španec se je v nadaljevanju vendarle zbral ter se prepričljivo uvrstil v drugi krog, a občutil, da se pariška publika lahko hitro obrne proti njemu. »Občutil sem izjemno energijo pariške publike in to je najpomembnejše. Imel sem lepo priložnost, da bi dvoboj zaključil brez stresa, tako pa sem se znašel pod manjšim pritiskom. Pomembno je, da sem ga prenesel ter dosegel pomembno zmago,« se je napredovanja v drugi krog veselil Carlos Alcaraz.