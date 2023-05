»S Partizanom se v končnici še nismo pomerili. Bodite prepričani, da bo to nekaj povsem drugega,« je pred odhodom na prvo polfinalno tekmo lige ABA v Beograd poudaril trener Cedevite Olimpije Miro Alilović. Izkazalo se je, da je dobro vedel, o čem govori, a kljub temu svojih igralcev ni mogel ustrezno pripraviti na pekel Štark Arene, v kateri se je zbralo kar 15.527 navijačev. Ljubljančani niso niti v enem trenutku resno ogrozili nasprotnika, kaj šele, da bi bili v igri za zmago. V obračun so vstopili s povsem napačnim odnosom, kar so gostitelji znali izkoristiti in povedli z 1:0 v zmagah. Druga in morda že odločilna tekma bo danes ob 18. uri v razprodanih Stožicah.

Obradović česa podobnega v bogati karieri ni doživel

»Tekmo smo začeli na povsem napačen način. Ob slabi obrambi smo že ob polčasu zaostajali za 16, izgubljali žoge kot po tekočem traku in nasprotniku dovolili, da je prihajal do lahkih točk iz protinapadov. Pristop je bil popolnoma zgrešen. Padali smo iz napake v napako, hkrati pa proste mete v prvih 20 minutah izvajali z vsega 50-odstotno uspešnostjo. To pove vse o naši psihološki pripravi na tekmo,« je bil po visokem porazu povsem razočaran Miro Alilović. Začasni trener zmajev, ki je moštvo do konca sezone prevzel po odhodu Jurice Golemca, ves čas poudarja pomen obrambe, moštvenega pristopa v napadu in skoka. Ker je trener Partizana Željko Obradović dobro vedel, kje preti največja nevarnost Olimpije, je od igre povsem odrezal Yogija Ferrella, s tem pa je igra gostov v napadu razpadla. Ob medli obrambi gostiteljem ni bilo težko priti do visoke prednosti in jo nato držati.

Če s čim, je lahko Alilović zadovoljen s skokom. Olimpija jih je namreč zbrala kar 50, Partizan pa »le« 28. »Trenerji radi rečemo, da je poraz skoraj nemogoč, če ekipa zbere preko 40 skokov. A mi smo pokazali, da je to mogoče,« je odmajeval z glavo Alilović. Svoj pogled je na neverjeten statistični podatek podal tudi trener Partizana Željko Obradović. »Kaj bi šele bilo, če ne bi tako premočno dobili skoka? Česa takšnega ne vidiš niti na pripravljalnih tekmah. Ne vem, ali sem kdaj doživel kaj podobnega. Pa sem igralce ves čas opozarjal, da je Olimpija močna v skoku. Predvsem Alen Omić, priključujejo pa se tudi ostali igralci. To je zagotovo stvar, ki jo moramo poskušati popraviti.«

V Ljubljani pokazati drugačen obraz

Vprašanje je, kako močan psihološki udarec je Olimpija, ki igra brez poškodovanega Josha Adamsa, prejela ob prepričljivem porazu v Beogradu in ali lahko na drugi tekmi pokaže dostojen odpor sicer precej kakovostnejšemu nasprotniku, ki je v letošnji sezoni za las ostal brez udeležbe na zaključnem turnirju četverice v evroligi. Na papirju bi sicer razprodana dvorana Stožice morala biti velik motiv za zmaje, a je jasno, da bo v dvorani veliko število glasnih navijačev nasprotnega moštva. »Imeli smo pravo energijo, a smo naredili preveč napak in izgubili preveč žog. V napadu enostavno nismo bili zbrani. Ko smo prišli na deset točk zaostanka, smo izgubili nadzor nad žogo, kar je bila posledica naše raztresenosti. Obramba ni bila na ravni, kot jo znamo igrati. V Ljubljani nas čaka druga tekma in moramo imeti enako energijo, a pokazati boljšo igro,« pravi košarkar Olimpije Zoran Dragić.

*** Pričakujem veliko več energije in borbenosti. Pred polnimi Stožicami smo navijačem dolžni ponuditi drugačno predstavo, kot smo jo pokazali v Beogradu. Miro Alilović, trener Cedevite Olimpije