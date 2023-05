Učenci novomeške Osnovne šole Dragotina Ketteja, šole s prilagojenim programom, so pod mentorstvom učiteljev oblikovali interaktivno digitalizirano učno pot po Novem mestu. Ker šola nosi Kettejevo ime, je seveda rdeča nit učne poti Dragotin Kette, ki je v Novem mestu v svojih gimnazijskih letih pustil pomemben pečat, je dejala ravnateljica šole Vida Marolt. »Projekt pa je pomemben tudi zato, ker gre za avtorsko delo, v katerem so sodelovali naši učenci. Tudi širši javnosti želimo pokazati, da otroci s posebnimi potrebami zmorejo marsikaj.« Na šoli so prav tako oblikovali zloženko v slovenskem in angleškem jeziku.

Osem kilometrov dolga krožna pot, ki vodi po že ustaljenih novomeških poteh, je nezahtevna in prijazna tudi do oseb s posebnimi potrebami. Ker so jo ustvarili na OŠ Dragotina Ketteja, je seveda prva točka pri šoli, nato pot vodi preko mostu na Loki in Župančičevega sprehajališča do Bršljina ter čez Marof do Kettejevega drevoreda in hiše, kjer je Kette živel med bivanjem v Novem mestu. Potem pelje čez Kapitelj na Glavni trg do tako imenovane Bergmanove hiše, kjer je živela Kettejeva muza Angela Smole, in se nadaljuje do mestnega vodnjaka, ki ga je Kette ovekovečil s pesmijo Na trgu, ter rotovža, pred katerim stoji Kettejev doprsni kip. Pohodnike nato pot vodi do gradu Grm in Šmihela nazaj proti šoli.

Kot je pojasnila Vida Marolt, je projekt sestavljen iz dveh delov: že omenjene učne poti, ki jo lahko prehodimo tudi virtualno, vsebuje pa devet ciljnih in deset informacijskih točk, ter Kettko kviza, ki ga rešujemo na lokacijah med potjo. Učna pot, namenjena tako šolarjem kot meščanom in turistom, spodbuja gibanje, med hojo pa obiskovalec na zanimiv način spoznava naravne lepote in kulturne znamenitosti mesta ob Krki, je še dodala ravnateljica šole.