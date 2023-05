»Te osebe so promovirale beloruski režim ter sodelovale pri legitimiranju in podpiranju represivne politike oblasti v Minsku,« je sporočilo poljsko notranje ministrstvo in pojasnilo, da so sankcije uvedli proti skupno 159 beloruskim poslancem, več deset sodnikom, lokalnim uradnikom, športnikom in novinarjem, naklonjenim oblastem v Minsku.

Obenem je Varšava zamrznila finančno in gospodarsko premoženje 20 pravnih oseb in 16 ljudi, povezanih z ruskim kapitalom, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Vsi sankcionirani bodo imeli poleg zamrznitve premoženja tudi prepoved vstopa na Poljsko in v schengensko območje.

Po navedbah ministrstva v Varšavi bodo nove sankcije veljale tudi za »osebe, odgovorne za organizacijo nezakonitih migracij na Poljsko in v baltske države", njihova uvedba pa je tudi odziv na "potrditev drakonske sodbe v primeru Andrzeja Poczobuta«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

49-letnega poljsko-beloruskega novinarja in predstavnika poljske manjšine v Belorusiji so oblasti v Minsku zaradi kritičnega poročanja o vladavini predsednika Aleksandra Lukašenka februarja obsodila na osem let zapora. Minuli petek je nato sodišče zavrnilo njegovo pritožbo in potrdilo obsodbo. Poljski notranji minister Mariusz Kaminski je zato že v petek napovedal, da namerava vlada v Varšavi uvesti sankcije tudi zaradi tega.