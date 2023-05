Joj, joj, nismo vsi Rogle, no!

Bilo je v petek pozno popoldne. Kolesarji so končali kraljevsko etapo na Tre Cime di Lavaredo. Primožu je uspelo Thomasu ukrasti tri sekunde. Vse oči so že bile uprte v sobotni kronometer. In tistega lepega petkovega popoldneva se je neznani mladenič pri 21 letih odločil, da gre tudi on na kolo. Da se preizkusi v kronometru. Pa čeprav po ravnem. Kdo ve, kaj mu je hodilo po glavi, da se je odločil, da za preizkus sposobnosti poganjanja pedalov izbere nekoliko nenavadno traso Kronovo–Novo mesto. Zakaj nenavadno? Saj so dolenjske ceste med kolesarji priljubljene, kaj niso? Nenavadnost tiči v tem, da gre ta trasa po, ne boste verjeli, avtocesti.