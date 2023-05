Ko smo prišli na včerajšnji trening slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih na stadion v Kranju, so bili vsi še pod vtisom sijajne predstave Primoža Rogliča na Giru v soboto v kronometru na Svete Višarje. Večina reprezentantov in strokovnega štaba si je predstavo nekdanjega smučarskega skakalca ogledala v živo. Kako glasno so navijali, je bilo opazno v hripavih glasovih. »Včasih je lepo biti na drugi strani ograde med gledalci,« so bili ob strnjevanju vtisov enotni skakalci. Enodnevni obisk kolesarske dirke po Italiji je razbil monotonost priprav, ki so jih začeli po prvomajskih praznikih in so zaradi nabiranja telesne moči tudi najzahtevnejše. Vsi reprezentanti so po enomesečnih počitnicah na prvi trening prišli v dobrem stanju, kar pomeni, da na plažah v toplih krajih niso le poležavali. Na stadionu v Kranju znoj teče v potokih, ko pa je najbolj vroče, se odpravijo na ohladitev tudi v reko Kokro. Včeraj skoka v mrzlo vodo niso izvedli, saj so imeli v Ljubljani še trening pilatesa, ki spada med dopolnilo vadbo.

Petru Prevcu je v Žireh srce malo bolj razbijalo

Tridesetletni Peter Prevc je najbolj izkušen slovenski skakalec. Nehal je šteti, katere po vrsti so tokratne priprave za novo sezono, v kateri bo edini velik dogodek svetovno prvenstvo v smučarskih poletih konec januarja 2024 na Kulmu v Avstriji. »Delo prilagajam glede na moj emšo,« je povedal kapetan Peter Prevc, ki je minulo sezono končal predčasno, zaradi hudega padca med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Planici. »Popolnoma sem zdrav, mogoče je le telo malo bolj zakrnelo. Ko smo imeli prvi trening na skakalnici v Žireh, je bilo prve tri skoke malo razburljivo. Ni šlo za nobene akrobacije, a srce mi je malo bolj razbijalo. Bomo videli, kako bo na večji skakalnici,« je razlagal Peter Prevc, ki je dopustoval v Italiji. Starejši sin Ludvik je že navdušen športni navijač, opremo pa prilagaja športnemu dogodku. Če na skakalnici ob očetu najbolj navija za Lovra Kosa, je njegov trenutni idol Primož Roglič, zato je pri njem vse v barvah njegove Jumbo Visma in rožnate majice.

Anže Lanišek, najboljši slovenski skakalec v zadnjih letih, si je baterije napolnil na počitnicah z družino v Mehiki, kjer ni bilo veliko časa za počivanje, saj je bila z živahnim sinom vseskozi akcija. »Program priprav, ki je preizkušen, smo še malo dodelali. Treningi sploh niso tako monotoni, kot je videti včasih. Veliko je teka, ampak v primerjavi z drugimi športi še vedno malo, zato se ne pritožujem. Na prvem treningu so noge bolje delovale kot pred letošnjim finalom v Planici. Najbolj pomembno je, da v svojem delu uživam. Vse drugo bo prišlo. Konstantnost želim dvigniti na še višjo raven. Osnova od lanske sezone je ostala, na prvem treningu na skakalnici v Žireh sem pokazal, da še znam skakati,« je bil dobro razpoložen Anže Lanišek. Vse poletje bo moral posvetiti prilagajanju na spremembe pravil glede opreme. »Ko bomo potegnili črto, velikih sprememb ne bo. Težko je iz traktorjev narediti formulo ena,« je bil slikovit Lanišek, ki se je na kolesarski spektakel na Višarje odpravil peš in za vzpon potreboval uro in 20 minut. »V Sloveniji nimamo tako dolgega smučišča, kot je na Višarjah. Še danes me bolijo noge,« je dodal Lanišek, ki le redko sede na kolo, ko to naredi, pa najraje sede na gorsko, a ne sme pretiravati, ker kolesarjenje slabo vpliva na pripravljenost v skokih.

Timi Zajc je odločen, da bo še nadgradil dosežke iz lanske sezone, ko je postal svetovni prvak na veliki skakalnici med posamezniki in z moštvom. Letos želi podoben uspeh doseči na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu. »Zaenkrat je vse tako, kot mora biti. Težav z motivacijo nimam. Doslej smo se posvečali kondiciji, zdaj pa prihaja lepši del treningov s skoki. Komaj čakam, da gremo na večjo skakalnico, kot je bila na prvem treningu v Žireh, kjer smo že vadili z opremo, ki je prilagojena novim pravilom. Upam, da bo zdaj pošteno za vse,« je poročal Timi Zajc, ki je dopustoval na Sejšelih.

V četrtek prvi samostojni koncert Žige Jelarja

Žiga Jelar je bil edini, ki se ni odpravil na dopust, ampak si je baterije napolnil v krogu družine in prijateljev. »Upam, da sem izkoristil bonus smole s poškodbami in boleznimi,« je izpostavil Žiga Jelar, ki je med vsemi skakalci najbolj zaposlen. Ima dve službi, zato je potrebnega veliko usklajevanja med skakalnimi treningi in pripravami na njegov prvi samostojni koncert. V četrtek, 1. junija, bo imel namreč koncert ob otvoritvi sezone na gradu Khislstein. »Pričakoval sem, da bom imel z usklajevanjem obveznosti več težav, a sem vse treninge opravil normalno. Občutek je res dober, ko lahko uskladim službo in hobi. Smo v obdobju fizičnih treningov, na katerih lahko dam iz sebe vse frustracije. Kondicijski treningi so dobrodošli, da bom zdržal na odru, saj je naš načrt zaigrati 26 skladb. Popoldne je malo več dela z izpolnjevanjem papirjev. Veliko sem se naučil glede organizacije koncerta. To bo za mojo dušo velik korak naprej,« je pripovedoval Jelar, ki je priznal, da ima pred nastopom na odru podobno tremo kot pred poleti na letalnici. Njegovi gostje bodo Jan Plestenjak, Žan Serčič, Rok Ferendža, Grega Skočir, Ansambel Saša Avsenika, Bojan Cvjetićanin ... Z veseljem je obujal spomine na čase, ko je bil kot otrok z družino na dopustu v družbi strica trenerja Matjaža Zupana, zraven pa so imeli starejši smučarski skakalci kondicijske priprave. Iz skakalne ekipe sta bila Primož Roglič in Mitja Mežnar edina, ki sta z njim in preostalimi otroki igrala nogomet. »Že takrat je Primož pokazal izjemen čut za ljudi. To je stvar, ki je zame najpomembnejša. Je resnično velik človek,« je misli sklenil Jelar.

Domen Prevc se je poletja lotil bolj zagnano kot v preteklosti in veliko pozornosti posvetil testiranju opreme. Lovro Kos pa se je na Mostecu pripravljal tudi v družbi Luke Dončića. »Vsako leto pride na treninge v Mostec,« je druženje s slavnim zvezdnikom lige NBA opisal Lovro Kos. Moravčan prekipeva od energije, ki jo je nabral ob obisku Toskane, kjer je užival v odlični hrani, in ob druženju s prijatelji v Malagi. Nov obraz reprezentance A je Žak Mogel, katerega glavna naloga je, da odpravi napake, ki se pojavljajo v njegovih skokih. Slovenci bodo konec junija nastopili na evropskih igrah v Zakopanah, na tekmah poletne velike nagrade pa le ob koncu sezone v Hinzenbachu in Klingenthalu. Priložnost na tekmah v Courchevelu, Szczyrku in Rasnovu bodo dobili predvsem člani reprezentance B, medtem ko je bila prva tekma v Hinterzartnu odpovedana.

*** Na Svetih Višarjah je bilo čarobno. Primožu Rogliču se je izpolnila želja, da je doživel svojo Planico. Če je kot skakalec ni doživel v taki meri, jo je na Višarjah nedvomno. Kolesaril je v morju slovenskih zastav in dobil dodatne vate od vsakega navijača. Robert Hrgota, selektor slovenskih skakalcev