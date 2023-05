Poslanec SDS Anže Logar bo v sredo ustanovil civilnodružbeno platformo sodelovanja o temah, »ki so pomembne za prihodnost politično preveč razdeljene Slovenije«, kar je napovedal že pred časom. Zunanji minister v prejšnji vladi se v javnosti že dalj časa spogleduje s samostojno politično potjo. Ob tem se ne more otresti slovesa zvestega sopotnika prvaka SDS Janeza Janše. Zaradi tega se zastavlja vprašanje, ali je platforma Logarjev osebni projekt ali širša strategija njegove sedanje stranke. Največja opozicijska stranka SDS namreč že pogleduje proti novim parlamentarnim volitvam, kot eden njenih največjih adutov se ponuja tudi ali predvsem retorično mehkejši Logar, ki je z dosežkom na lanskoletnih volitvah za predsednika republike potrdil svoj politični potencial.

Platforma naj bi bila ustanovljena kot društvo z ustanovnimi člani. Pridružili naj bi se mu tudi ekonomist Igor Masten, direktor založbe Beletrina Mitja Čander in nekdanji minister za šolstvo iz kvote SD Jernej Pikalo, je pred dnevi poročalo Delo. Mnoge je presenetila predvsem omemba Pikala, ki s stranko SD po državnozborskih volitvah ni več našel skupnega jezika. Med imeni, ki krožijo in bi se lahko priključila Logarju, so še nekdanja vodja kabineta predsednika Boruta Pahorja Alja Brglez, Logarjeva vodja volilnega štaba Romana Jordan, poslanka SDS Eva Irgl, nekdanji minister za digitalni razvoj Mark Boris Andrijanič in pravnik Matej Avbelj, ki je med glavnimi pobudniki ocene ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija.

Sredinski politični pogledi?

Platforma naj bi zagovarjala sredinske politične poglede, Logar pa se je v povezavi z iniciativo letos že sestal z nekdanjim predsednikom republike Borutom Pahorjem in nekdanjim predsednikom vlade Mirom Cerarjem, s katerim sta pretekli mesec nastopila na dogodku v organizaciji ljubljanske fakultete za upravo. Tam je bil tudi bivši minister za javno upravo Gregor Virant. Pogovarjali so se o tem, kaj pomeni biti na vrhu organizacij javne uprave, in o pomembnih državnih funkcijah v državi. Omenjeni so sicer zaenkrat odločno zavrnili možnost, da bi se ponovno aktivirali v politiki. Pahor recimo za čas prejemanja nadomestila plače vztraja pri zamrznitvi članstva v SD. Je pa Virant Logarja na omenjenem dogodku označil za prihodnost slovenske politike.

Ob robu dogajanja se zastavlja vprašanje, ali in na kakšen način lahko Logar poseže v politični bazen drugih strank na desnem polu, recimo krščanskih demokratov. Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj je za Večer ob robu strankinega tabora v Gorišnici komentiral, da doslej iz Logarjevega kroga še nismo slišali niti ene opredelitve. »Eno je govoriti o prihodnosti Slovenije v splošnem in prijaznem tonu, brez obveznosti. Drugo pa je trdo delati za te cilje in se jasno pozicionirati, torej delati politiko in predlagati rešitve. Ključno pa bo tudi, ko se bo glavni akter nove platforme moral opredeliti, ali gre za projekt Janeza Janše in SDS ali ne. Tu bo najbolj vidna razlika med novo platformo in NSi,« je podčrtal Cigler Kralj.

Janša: Logarjevo društvo dobrodošla popestritev Predsednik SDS Janez Janša je prejšnji teden dejal, da je društvo, ki ga ustanavlja poslanec SDS Anže Logar, dobrodošla popestritev v slovenskem političnem prostoru. Janša projekta niti ne zavrača niti ne podpira. »Ali bo iz tega nastala stranka ali ne, morate vprašati gospoda Logarja,« je dejal Janša. O projektu »pač nekaj vem«, je še dodal, nanj pa gleda kot na »dobrodošlo osvežitev«. x sta