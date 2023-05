#Jezikolumna Čiščenje, pleskanje, lektoriranje

Prvi prizor. Ne utegnete zares pospravljati po domu, življenjski tempo je prehud. Med domačimi še nekako gre, pač razmetano in ne najbolj čisto. Pa se napove obisk. Ni kaj, čas za čistilni servis. Naročite čiščenje. Kakšno, prosim? Ne vem, običajno, prah, zunanje površine pohištva, pomivanje tal, sesanje … Okna tudi? Ne, ni treba. Koliko sob imate? Tri spalnice pa dnevni prostor s kuhinjo in predsoba, kopalnica in stranišče, stopnice.