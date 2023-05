Prijeli so 47-letnega Hrvata Ivorja Ivaniševića, zaposlenega v evropskem parlamentu in in nedavno obsojenega zaradi fizične in spolne zlorabe psa. Po poročanju hrvaškega Jutarnjega lista so ga aretirali v Nemčiji, zdaj pa je že v ekstradicijskem priporu v Belgiji. Končno, bi lahko rekli, saj so belgijske oblasti za njim razpisani evropski priporni nalog več let ignorirale. Prijeli so ga dva tedna po tistem, ko je bil v odsotnosti na sodišču v Zagrebu obsojen zaradi šestletne spolne zlorabe psice, in štiri mesece pred zastaranjem tega postopka. Zdaj je na potezi zagrebško sodišče, da zahteva izročitev. Ali bo temu nasprotoval in se bo postopek zavlekel ali pa bo privolil in se končno soočil s hrvaškim pravosodjem, še ni znano.

Poleti 2015 so med preiskavo Ivaniševićevega stanovanja v Zagrebu našli izmučena in sestradana dva psa pasme rodezijski grebenar s številnimi brazgotinami. Poleg njiju pa še več kot sto cedejev s posnetki fizične in spolne zlorabe živali. Na Ivaniševića so policisti naleteli po naključju, med mednarodno operacijo razbitja mreže spolne zlorabe otrok po spletu. Po spletu je pošiljal fotografije psov v različnih spolnih položajih z moškimi, fotografije spolnih organov, omenjal je sadomazohističi odnos s psi in pripomočke za te potrebe. Ker je nekaj fotografij poslal z naslova svojega podjetja, so ga hitro izsledili.

Psico izstradal, da jo je lahko zlorabil

Ko so pri njem delali hišno preiskavo, je bil službeno odsoten. Izmučena psa so sprejeli v zavetišče, a je samica, ki je bila, kot se je izkazalo, dolga leta žrtev skrbnikovih izprijenih napadov, zaradi poškodb kmalu poginila. Po ugotovitvah izvedencev jo je stradal in tako prisilil, da je dovolila zlorabo, saj je vedela, da bo potem dobila hrano in vodo.

Prijeli so ga septembra 2015, priprt je bil dva tedna. Zagovarjal se je z molkom, slabo zdravstveno stanje živali pa pripisal neprimernemu stanju v zavetišču, kamor so ju namestili. Psica naj bi bila šibka tudi zaradi lažne brejosti, rane na koži pa naj bi bile posledica več alergij. Sodba, po kateri je dobil eno leto zapora, je bila izrečena v njegovi odsotnosti. Od samega začetka se je namreč sodišču izogibal, češ da se boji pozornosti medijev. Zahteval je, da sojenje zaprejo za javnost. Skliceval se je tudi na imuniteto, češ da mu ta pripada zaradi njegove službe v direktoratu za finance evropskega parlamenta v Bruslju. A se je izkazalo, da mu ne pripada ne funkcijska ne diplomatska imuniteta. Funkcijska imuniteta velja le za postopke, ki se nanašajo na službene zadeve. Za dejanja, ki so povezana z zasebnostjo obtoženca, je kazenski pregon dovoljen, če tako odloči sodišče.

Omenjena sodba je bila pozneje razveljavljena in odrejeno ponovljeno sojenje, a je tudi v drugo dobil enoletno zaporno kazen. Sodišču gre zdaj za nohte. Če v štirih mesecih sodba ne bo pravnomočna, bo kazenski pregon zastaral. Če pa bo v taki obliki vendarle postala pravnomočna, ima Ivanišević še vedno zmožnost zahtevati obnovo postopka, ker so mu sodili v odsotnosti.