Cena urnega parkiranja bo po novem v ožjem mestnem središču oziroma coni 1 znašala 1,30 evra, v južnem delu Bežigrada, Krakovem, na Mirju in Prulah ter na urejenih parkiriščih v coni 2 bo pri 0,80 evra, v tretji coni, ki zajema vsa druga območja s parkomati znotraj obvoznice, pa bo pri pol evra.

Cene parkirnih dovolilnic, ki stanovalcem omogočajo neomejeno parkiranje na območjih s parkomati, bodo ostale nespremenjene, bodo pa med drugim več plačevali abonenti, in sicer po 28, 40 oziroma 45 evrov na mesec, odvisno od lokacije parkirnega mesta.

Ljubljanski mestni svet je podprl tudi uvedbo glob za vse, ki s tovornim vozilom z maso nad 3,5 tone, delovnim strojem, delovnim vozilom ali traktorjem prevozijo območje cone 1 brez pridobljene dovolilnice. Globa bo znašala 160 evrov. Župan Zoran Janković je ob tem zavrnil očitke opozicijskih svetnikov, da občina z odlokom cilja na kmete, ki so v preteklih tednih v prestolnici protestirali s traktorji. Kot je poudaril, globe ne bodo veljale za protestnike, ki se bodo udeležili prijavljenih in organiziranih shodov. »Ko bo protestnik na kakšnem prijavljenem protestu dobil kazen, naj mi jo kar domov prinese,« je pozval.

Svetnica Gibanja Svoboda Vesna Ugrinovski je dodala, da pravica do protestov ostaja in ni v ničemer kršena. Po njenih pojasnilih se ureja zgolj pravna praznina že veljavnega odloka, kar pa je uvedba globe. »Vsak ima pravico do mirnega protesta, tudi kmetje,« je poudarila.

Pojasnila mestne koalicije niso zadovoljila svetnika stranke stranke Glas za otroke in družine Aleša Primca. Kot je poudaril, sam odlok govori o tem, da je občina predlog pripravila zaradi težav, ki so v mestu nastale ob protestih. »Prekinite sejo in spremenite besedilo odloka,« je pozval, obenem pa nasprotoval podražitvam parkirnine in predlagal brezplačno parkiranje med bloki za stanovalce.

Ozračje v Ljubljani je že tako preveč pregreto, zakaj bi dodatno vznemirjali občane, je zanimalo svetnico NSi Mojco Sojar, ki je tudi sama podvomila o časovnici sprejemanja odloka. »Ali smo prav zdaj ugotovili, da v odloku ni predvidene globe za traktorje,« je izpostavila in dodala, da traktor, razen na protest, ne zapelje v središče mesta. »Jaz jih vidim vsak teden, je pa res, da imajo dovolilnice, ker pridejo obrezovat,« je odvrnil Janković.

Svetnico SDS Ksenijo Sever je zanimalo, ali bodo morali protestniki prijaviti samo shod ali tudi, da pridejo v mesto s traktorji. »Ljubljana je prestolnica in dejstvo je, da se večina protestov dogaja v Ljubljani,« je dejala in predlagala, da se v odlok doda stavek, da se v času protestov, če bodo ti prijavljeni, traktorjem vstop v mesto dovoljen.

»Smo za to, da so parkirnine primerne in v središču centra višje kot na obrobju. A sredstva, ki se bodo zbrala, bodo šla nazaj v mestni proračun in se potem porazdelijo. Kaj pa, če bi se jih porabilo za to, da se izboljša druge načine mobilnosti,« pa je podražitev parkirnin komentirala vodja svetniškega kluba Levica Urška Honzak.

Po njenih besedah je mestni potniški promet v slabem stanju. »Če hočeš v soboto z obrobja mesta priti v center, moraš pot načrtovati več ur vnaprej. Ne moremo samo dražiti parkirnin, hkrati pa ne vlagati v posodobitev drugih oblik mobilnosti. Linije so slabe, vozni redi niso usklajeni ...,« je ponazorila.

Tudi pred tokratno sejo mestnega sveta je pred mestno hišo potekal protest, ki jih pred začetkom seje pred mestno hišo organizira Primc. Po njegovih besedah gre za shod proti Jankoviću, za zdravnike in za čisto pitno vodo v prestolnici.