Tudi v negotovih časih se najdejo dobre naložbe

Medtem ko so delniški trgi pretekli teden končali dokaj mirno, je sektor informacijske tehnologije pridobil več kot 4 odstotke. Tehnološki sektor je eden od treh v indeksu S&P 500, ki so letos v zelenem območju. Sektorja tehnologija in komunikacijske storitve sta pridobila več kot 30 odstotkov, medtem ko so vsi ostali sektorji do zdaj negativni, kar najverjetneje odraža negotovost glede povišanja dovoljenega zadolževanja ZDA, prihodnjih dvigov obrestnih mer s strani centralnih bank in posledično potencialnih težav v gospodarstvu. Hitro lahko najdemo nekaj razlogov za takšno odstopanje med posameznimi sektorji. Rastoči sektorji, med katere spadajo omenjeni trije, so bili lani med najslabšimi in so izgubili največ vrednosti. Kar nekaj velikih tehnoloških podjetij se je dobro odrezalo v prvem četrtletju in s svojim poslovanjem dokazalo odpornost v težjih časih. Z močno finančno pozicijo in odkupom lastnih delnic so bili očitno med vlagatelji prepoznani kot dobre naložbe v teh negotovih časih.