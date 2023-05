Srbi na severu Kosova se niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti albanskih novoizvoljenih županov v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva, poroča kosovski portal Kosovo Online.

Zbrani pred občinsko stavbo v Zvečanu zahtevajo umik specialnih enot kosovske policije. Med drugim naj bi vzklikali, naj odidejo in »to je Srbija« ter na eno od vozil policije izobesili srbsko trobojnico. Uslužbenci tamkajšnje upravne enote so zjutraj prebili kordon Kforja in prišli do občinske stavbe, a jih je nato na vhodu ustavila policija. Ob poskusih vdora v stavbo je proti njim uporabila solzivec.

»Pred občinsko stavbo v Zvečanu so protestniki z nasiljem in solzivcem poskušali mimo varnostnih kordonov nasilno prodreti v občinsko stavbo, zato je bila policija prisiljena z zakonitimi sredstvi, kot je solzivec, zaustaviti protestnike in spraviti situacijo pod nadzor,« je v izjavi po navedbah srbskega portala televizije N1 sporočila kosovska policija.

Uporabili solzivec in šok bombe, protestniki pa kamenje in steklenice

Malo pred 17. uro popoldne je v Zvečanu prišlo do novega incidenta, potem ko so pripadniki Kforja poskušali razgnati skupino protestnikov in jih pripraviti do tega, da se umaknejo od vozil kosovske policije. Pri tem so uporabili solzivec in številne šok bombe, protestniki pa so jim odgovorili s kamenjem in steklenicami, navaja N1.

Po navedbah dopisnika srbske radiotelevizije RTS je več ljudi poškodovanih, vključno z novinarjem srbske tiskovne agencije Tanjug, ki naj bi mu pod nogami eksplodirala šok bomba, in pripadniki Kforja. Glede na nekatera poročila naj bi bila ena oseba huje poškodovana s strelnim orožjem. Zagorelo naj bi tudi osebno vozilo.

Vodja stranke Srbska lista Goran Rakić je po poročanju srbskih medijev sporočil, da imajo Srbi v Zvečanu dve zahtevi: da po njihovih besedah nelegitimni župani odidejo in da se pripadniki specialnih enot kosovske policije umaknejo iz občinskih stavb in s severa Kosova nasploh.

V Leposaviću je bilo čez dan dokaj mirno, vendar napeto, okoli občinske stavbe pa so kosovske sile postavile bodečo žico. Medtem so zbrani v Zubinem Potoku ogorčeni spraševali »kakšna je to demokracija«. Tamkajšnji župan Izmir Zeqiri je dejal, da se bo po srečanju z ameriškim veleposlanikom na Kosovu Jeffreyjem Hovenierjem odločil, ali bo odšel v svojo pisarno v občini ali ne, navaja Kosovo Online.

Protestniki v Zubinem Potoku so se nato popoldne pričeli razhajati, potem ko so jim sporočili, da Zeqirija danes ne bo v pisarno. Ponovno naj bi se zbrali jutri zjutraj, navaja N1.

Lavrov: Pripravlja se velika eksplozija

Na današnje dogajanje na severu Kosova se je med drugim odzval ruski zunanji minister Sergej Lavrov. »V središču Evrope se pripravlja velika eksplozija. Prav tam, kjer je leta 1999 Nato izvedel agresijo na Jugoslavijo, kršil vsa možna načela Helsinške sklepne listine in dokumentov Ovse,« je po navedbah tujih tiskovnih agencij dejal prvi mož ruske diplomacije.

Na severu Kosova so v petek izbruhnili nemiri, ko so srbski prebivalci poskušali županom, etničnim Albancem, preprečiti vstop v občinske stavbe v Zubinem Potoku, Leposaviću in Zvečanu. Kosovska policija je novim županom pomagala prevzeti položaje, pri tem je uporabila solzivec in šok bombe. Najmanj deset ljudi je bilo poškodovanih.

V luči nemirov je srbski predsednik Aleksandar Vučić zvišal stopnjo pripravljenosti srbske vojske na najvišjo raven. V Beogradu so ob tem Kfor obtožili, da ne opravlja svojega dela. Več držav in EU je kritiziralo uporabo sile s strani kosovskih sil in pozvalo k umiritvi napetosti.

Kosovski premier Albin Kurti je medtem v nedeljo izjavil, da Priština razume zaskrbljenost svojih mednarodnih partnerjev, vendar bi vsaka druga možnost pomenila neizpolnjevanje ustavnih obveznosti. Ob tem je Srbe na severu Kosova pozval, naj sodelujejo z novimi župani in njihovimi kabineti, ki da bodo »večetnični, večkulturni in večjezični«.