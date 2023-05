Bliža se junij in z njim čas dopustov, morja, oddiha, kratkih rokavov, regresov – in tudi poletnih filmov. Na Dnevniku smo pobrskali med filmi, ki nagovarjajo najširše množice in stavijo na največje blagovne znamke Hollywooda tako med franšizami kot filmarskimi imeni. Obeta se pestro filmsko poletje, v katerem bo Harrison Ford še petič znameniti Indiana Jones, Tom Cruise sedmič na misiji nemogoče, Margot Robbie barbika, Cillian Murphy pa oče atomske bombe.

Indiana Jones in artefakt usode (29. junij)

Harrison Ford je na filmskem festivalu v Cannesu nedavno prejel zlato palmo za življenjsko delo. Oboževalci ga že dolgo niso videli tako razpoloženega, ušla ni niti kakšna solza sreče. Ob robu osebnega priznanja igralca pa je Disney premierno pokazal petega in domnevno zadnjega Indiano Jonesa, v katerem je Ford znova znameniti profesor arheologije. Kljub izvrstni igralski zasedbi pred kamero (Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge) in za kamero (James Mangold) film prejema mešane kritike.

Asteroid City (10. avgust)

Tipično bombastično igralsko četico ima tudi zadnji film Wesa Andersona, ki je nazadnje navdušil s Francosko depešo (2021). Omenimo jih nekaj: Edward Norton, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Scarlett Johansson in Willem Dafoe. A če je zadnji Indiana Jones naletel na povprečen odziv kritikov, je pri Andersonu drugače. Eden najizvirnejših ameriških režiserjev je znova navdušil na celi črti. Zgodbo je tokrat umestil v fiktivno puščavsko mestece v petdeseta leta prejšnjega stoletja, kjer konvencijo zvezdogledov in vesoljskih kadetov prekine nepričakovani dogodek.

Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del (13. julij)

Če nekateri filmi izstopajo po dolgem seznamu vidnih imen, pa je pri Misiji: Nemogoče pomembno zgolj eno – Tom Cruise. Eden poslednjih hollywoodskih kraljev akcijskega žanra bo še sedmič superagent Ethan Hunt. Sedmi film v franšizi je tudi najdaljši, kako vrtoglave sekvence lahko pričakujete znotraj 156 minut, pa se lahko prepričate, če v youtube vnesete naslov filma. Eden prvih zadetkov je »največja kaskaderska točka v zgodovini filma«. Za prizor skoka s klifa na Norveškem je ameriški igralec med drugim opravil več kot 500 skokov s padalom. Studio zadevo odtlej spretno izkorišča za trženje filma.

Flash (15. junij)

Eden redkih superherojskih filmov, ki letošnje poletje vabijo ljubitelje tega podžanra, je samostojni film o najhitrejšem superjunaku iz panteona herojev DC Comics. Ikonično vlogo Flasha bo po vlogah v filmih o ligi pravičnih znova odigral Ezra Miller, ki se je zaradi serije nasilnih in bizarnih izpadov, zaradi česar je bil tudi aretiran, znašel na odstrelu studia Warner Brothers, kjer so nazadnje sprejeli njegovo javno opravičilo. Filmski apetiti so v zadnjem času narasli, potem ko je bilo razkrito, da bomo poleg Millerja v filmu videli Michaela Keatona v reprizi vloge Batmana.

Spider-man: Potovanje skozi spider-svet (1. junij)

Že prvi dan junija pa v slovenska kina prihaja nadaljevanje z oskarjem nagrajenega animiranega celovečerca Spider-man: Novi svet iz leta 2018. Gre za serijo, ločeno od igranih filmov, ki z vizualnim stilom, številnimi referencami in hitrimi dialogi še za odtenek bolj nagovarja mlado občinstvo in ljubitelje stripov. V srčiki zapleta je zadnje čase izjemno popularen koncept večvesolij, ki ga je uporabil tudi letošnji zmagovalec oskarjev Vse povsod naenkrat. V tako imenovanem multivesolju Spider-man odkrije druge Spider-mane, ki se bodo morali med seboj dogovoriti, kako se zoperstaviti dežurnemu barabinu.

Elementi (15. junij)

Vsakokrat, ko slovito animacijsko podjetje Pixar posname nov film, zadeva kar kliče po čimprejšnjem ogledu. Midasov dotik podjetja je preprosto nezgrešljiv, saj mojstri animacije in pripovedi vedno znova odkrijejo način, kako nekaj vsakdanjega, preprostega in celo klišejskega obliti v življenjsko modrost in čustveno kompleksnost. Tokratna zgodba govori o osnovnih elementih ognja, vode, zemlje in zraka. Držite se starega, zanesljivega nasveta in si novo stvaritev Pixarja oglejte skupaj z najmlajšimi.

Barbie (20. julij)

Izdelovalec igrač Mattel je barbiko svetu prvič predstavil pred 80 leti, čez slaba dva meseca pa bomo videli igrani celovečerec z avstralsko igralko Margot Robbie (Jaz, Tonya) in kanadskim igralcem Ryanom Goslingom (Dežela la la) na čelu. Film podpisuje igralka in režiserka Greta Gerwig, ki je v zadnjih letih navdušila s Časom deklištva in Lady Bird. V zadnjem obdobju so na splet pricurljali prvi napovedniki, ki so dali jasno vedeti, da bo film družbeni komentar izrisal na presečišču kičastega, pisanega sveta barbik in kenov ter tistega pravega, ki menda ni tako narejen in površinski.

Megalodon 2: Predator iz globin (3. avgust)

Za filmsko poletje se spodobi, da je na sporedu vsaj en spektakelski film o velikem lačnem morskemu psu. Potem ko je ekipa raziskovalcev z angleškim igralcem Jasonom Stathamom na čelu leta 2018 odkrila, da je Marijanski jarek še globlji, kot so sprva mislili, Warner Brothers pa, da je v malce izzvenelem podžanru očitno še dovolj prostora za zelo lep kinozaslužek (530 milijonov dolarjev), je bilo nadaljevanje Megalodona neizbežno. Tako kot v prvem filmu bodo tudi tokrat Stathama preganjali večdesetmetrski velikani, tako da je pričakovati spodobno zabaven film in veliko pretirane akcije.

Oppenheimer (20. julij)

Najbolj pričakovani hollywoodski film poletja je brez dvoma zgodovinska drama Oppenheimer. Christopher Nolan je na podlagi knjige Ameriški Prometej: Triumf in tragedija J. Roberta Oppenheimerja posnel film o projektu Manhattan in Oppenheimerju, ki se je v zgodovino zapisal kot oče atomske bombe. Sodeč po intervjujih je priznani režiser tudi tokrat posnel časovno nelinearen in vizualno izpopolnjen film, posnet v veliki meri v IMAX -formatu za največje zaslone. Nolan je med drugim za poustvaritev prve detonacije jedrske bombe vztrajal pri rabi praktičnih in ne računalniških učinkov. Film je dolg tri ure. Poleg Cilliana Murphyja igrajo še Matt Damon, Florence Pugh, Emily Blunt, Robert Downey Jr. in Rami Malek.