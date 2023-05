Prav tako je na štajerski avtocesti še vedno oviran promet med Celjem center in počivališčem Lopata proti Ljubljani, pri čemer nastaja zastoj, še poroča prometnoinformacijski center.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na drugih na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Ponekod nastajajo zastoji. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski.

Na ljubljanski južni obvoznici od Viča ter na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici je zaradi zastojev zamuda 20 minut.

Zastoji nastajajo tudi na na posameznih odsekih primorske avtoceste od Postojne proti Ljubljani, vozniki pa lahko pričakujejo zamudo kar 40 minut.

Zastoji so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri ter med Hrpeljami in Kozino.