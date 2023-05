»Če bo vse ostalo tako, kot je, in očitno bo, potem bo treba izhajati iz dejstva, da [sporazum] ne deluje več,« je na nenapovedanem obisku po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal Lavrov. Po njegovih besedah se sporazum »sploh ne izpolnjuje«, od žita, izvoženega v okviru sporazuma, pa ga je v najrevnejše države sveta prispelo manj kot tri odstotke.

Po ruski invaziji na Ukrajino februarja lani so ruske vojaške ladje blokirale ukrajinska pristanišča v Črnem morju, dokler nista sprti strani julija lani sklenili sporazum, ki omogoča ladjam z žitom varen prehod. Sporazum, ki sta ga državi ob posredovanju Turčije in ZN podpisali v Istanbulu, so nazadnje podaljšali sredi tega meseca.

Od sklenitve sporazuma je Rusija že večkrat zagrozila, da utegne od njega odstopiti, če ovire za izvoz ruskega žita in gnojil ne bodo odpravljene.

Tako Rusija kot Ukrajina želita podporo afriških držav

V Keniji bo sicer Lavrov razpravljal o sodelovanju Nairobija z Moskvo na področju trgovine, naložb in gospodarstva, humanitarnih in kulturnih vprašanjih, izobraževanju, sodelovanju v ZN ter številnih drugih vprašanjih, je besede prvega moža ruske diplomacije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povzelo rusko zunanje ministrstvo.

Do obiska Lavrova prihaja teden dni po tem, ko se je v več afriških državah mudil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Ta je na sedežu Afriške unije v etiopski prestolnici Adis Abeba voditeljem afriških držav poskušal pojasniti, da nevtralna drža do vojne v Ukrajini ni rešitev. Tako Rusija kot Ukrajina si namreč v luči vojne prizadevata za podporo afriških držav.

Kuleba je ob tem napovedal tudi, da namerava Kijev odpret več veleposlaništev v Afriki in organizirati vrh z voditelji te celine.