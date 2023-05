Kot so v zahtevi za sklic izredne seje s prvopodpisano poslanko Jelko Godec zapisali v poslanski skupini SDS, gradnja kanala C0 vznemirja prebivalce Ljubljane. Po kanalu naj bi se stekale odpadne vode iz občin Vodice in Medvode v centralno čistilno napravo v Zalogu. »Gradnja kanala na območju ožjega vodovarstvenega območja vodarn Kleče in Šentvid po mnenju številnih strokovnjakov predstavlja hudo in resno tveganje za ohranjanje virov pitne vode za Ljubljano in okolico,« so izpostavili v SDS.

Poslanci največje opozicijske stranke DZ v sprejem predlagajo več priporočil, med drugim, naj priporoči vladi, da začne izvajati aktivnosti v okviru svojih pristojnosti za spoštovanje ustavne pravice do pitne vode ter uresničevati cilje in prioritete na področju skrbnega upravljanja voda, ob tem pa zaustavi nespoštovanje in izigravanje pravne države.

Tudi DZ naj po predlogu SDS obsodi nespoštovanje ustavne pravice do pitne vode. Poleg tega naj vladi in pristojnim organom priporoči, »da zaradi zlorab in izigravanja zakonodaje v okviru svojih pristojnosti in pooblastil zoper funkcionarje in odgovorne osebe v primeru gradnje povezovalnega kanala C0 uvede ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti«.

Vlada naj najpozneje do 1. julija pripravi izhodišča za ukrepanje pristojnih organov za odpravo nezakonitosti in nepravilnosti v projektu državnega pomena gradnje ter za zakonito ravnanje v projektu gradnje povezovalnega kanala C0, sklep v sprejem DZ med drugim še predlaga SDS.