Jude Bellingham je v pretekli sezoni nemške lige v 31 nastopih dosegel osem golov in prispeval štiri asistence. Od vseh je 19-letnik dobil največ dvobojev (482) in je s 322 km razdalje eden najmočnejših tekačev. Znotraj ekipe ni nihče tako pogosto streljal v smeri nasprotnih vrat (65) kot vezist. Odigral je tudi največ minut v bundesligi (2693) od vseh igralcev Dortmunda.

»Sploh ne morem verjeti. Hvala vsem, to mi je v veliko veselje. Tovrstno nagrado ponavadi prejme igralec, ki doseže največ golov in ustvari največ podaj,« je bil v izjavi za klubsko spletno stran presenečen Bellingham, ko je prejel pokal. »Res sem vesel, da so navijači glasovali in očitno uživali, ko so me gledali, kako igram. Verjetno je to ena izmed nagrad, na katere sem najbolj ponosen, odkar igram v tem klubu.«

Borussia je sicer prav v zadnjem krogu prvenstva po remiju z Mainzem (2:2) izgubila boj za naslov nemškega prvaka z Bayernom Münchnom, ki je osvojil naslov na podlagi boljše razlike v golih.

Bellingham je za Dortmund podpisal pri 17 letih, ko se je preselil iz angleškega Birmingham Cityja za 29 milijonov evrov. Je pa malo verjetno, da bo Bellingham ostal v Nemčiji. Po poročanju angleških medijev naj bi se že poleti preselil v Real Madrid.