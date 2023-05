Pedro Sanchez je v televizijskem nagovoru sporočil, da je španskega kralja Felipeja VI. obvestil o svoji odločitvi, da razpusti parlament in razpiše splošne volitve, ki bodo potekale v nedeljo, 23. julija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odločitev, ki je po navedbah španskih medijev presenetila vse, je premier Sanchez oznanil po tem, ko so španski vladajoči socialisti v nedeljo doživeli hud poraz na občinskih in regionalnih volitvah. Zmagali so v le treh od 12 regij, v preostalih pa je slavila konservativna Ljudska stranka (PP), ki bo sicer v večini regij morala oblikovati koalicijo s skrajno desno stranko Vox.

»Ti rezultati zahtevajo razjasnitev smeri, v katero mora iti vlada, in edini način za to je demokracija. Španci morajo povedati svoje mnenje in ponovno odločiti, v katero smer naj gre država,« je ob tem po navedbah španskega časnika La Vanguardia dejal Sanchez. »Volitve razpisujem zaradi včerajšnjih rezultatov. Nekateri župani bodo kljub brezhibnemu vodenju zamenjani, številne regionalne uprave pa bosta vodili PP in Vox. Takšen izid glasovanja izraža odmevno sporočilo,« je dodal.

Nedeljske volitve so potekale v 12 od 17 avtonomnih regij in v lokalnih skupnostih po vsej Španiji. PP bo od socialistov prevzela oblast v regijah Aragonija, Valencia, Extremadura in Balearski otoki, slavila pa je tudi v La Rioji. Na lokalnih volitvah je medtem pomembno zmago dosegla v Sevilli in v mestu Valencia, kot pričakovano pa je slavila tudi v Madridu.

»Dosegli smo jasno zmago in Španija je naredila prve korake proti novi politični dobi,« je danes izjavil predsednik stranke PP Alberto Nunez Feijoo, čigar stranki se glede na nedeljske izide zmaga potencialno obeta tudi na parlamentarnih volitvah.