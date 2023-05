Gasilci so v nedeljo zvečer na twitterju sporočili, da so rešili 19 ljudi, potem ko se je na južnem delu jezera v bližini mesta Lisanza, približno 50 kilometrov severozahodno od Milana, prevrnila jadrnica.

Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, je skupina na 16-metrski najeti jadrnici v nedeljo praznovala rojstni dan. Po poročanju italijanskih medijev so bili na krovu Italijani in tuji turisti, domnevno iz Velike Britanije in Izraela, stari med 20 in 50 let.

Jezero Maggiore, ki leži v severnoitalijanskih regijah Piemont in Lombardija ter v Švici, je drugo največje italijansko jezero in priljubljena počitniška destinacija.