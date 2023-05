»Pričakoval sem dober izid, na treningih mečem 68, 69 m. Imel sem dva meta prek 70 m, ostalo stabilnih 69 m. Le kakšno tekmo potrebujem v dobrih pogojih ter da se mi bo 'poklopila' še idealna tehnika, pa bo disk res letel. Tekmecev nisem spremljal danes, tudi nisem vedel, da sem prepričljivo povedel,« je pojasnil Čeh.

Osredotočil se je le na svojo tehniko. »Če sem jo kolikor toliko ujel, je disk letel prek 70, če ne, pa 69 m. V Rabatu sem bil lani prvič, tudi tedaj sem zmagal. Pot je bila veliko krajša kot v Doho in sem nastopil spočit. Tudi moj prvi trening tu je bil dober, imel sem dobro tehniko in mete, zato sem pričakoval tak razplet,« je povedal Čeh.

V metu diska je bil drugi olimpijski in svetovni prvak iz Dohe 2019 Šved Daniel Stahl z 69,41 m, tretji pa Andrius Gudžius iz Litve, njegov dosežek je znašal 66,04 m. Slednji je bil bronast na lanskem SP ter je nekdanji evropski (2018) in svetovni prvak (2017).

Čeh je začel tekmo kot prvi in s 70,07 m povsem dotolkel tekmece, imel je skoraj štiri metre in pol prednosti pred prvim zasledovalcem. Britanec Lawrence Okoye, lani bronast na EP, je bil drugi s 65,62 m, Stahl je bil tretji s 64,77 m.

Najboljši slovenski športnik lanskega leta je nadaljeval z 69,38 m, 68,26, 69,10 in 70,32 metra v predzadnji seriji, ko je dosegel daljavo tekme. Končal je z 69,20 m za novo izjemno serijo.

Stahl v tretji seriji s 67,53 m prešel na drugo mesto in mesto nižje potisnil Gudžiusa, ki je v drugem poskusu dosegel 65,61 m. Stahl je v četrti seriji popravil svoj dosežek na 69,21 m ter s svojim izidom sezone prišel najbližje Ptujčanu, a ga je vnovič gledal v hrbet. Gudžius je kljub svojemu dosežku tekme v predzadnji seriji ostal daleč za vodilnima.

Na 800 m pa je bila prva v cilju Kenijka Mary Morra (1:58,72), branilka lanske diamantne zmage v sezoni in bronasta na SP lani v Eugenu.

Horvat je dolgo tekla na osmem mestu na začelju, nato pa napredovala v ciljni ravnini, prebila se je na peto mesto. Morra je bila precej pred drugimi in bila edina v cilju s časom pod dvema minutama. Avstralka Catriona Bisset je bila druga (2:00,11), tretje mesto pa je zasedla Američanka Sage Hurta Klecker (2:00,62), lani svetovna podprvakinja na 1500 m.

Pred Anito Horvat, ki je bila najboljša Evropejka, je bila le še Jamajčanka Natoya Goule (2:00,91), nekdanja dvoranska svetovna podprvakinja v štafeti 4 x 400 m. Šesto mesto je pripadlo Švicarki Lori Hoffmann (2:01,37), četrti lani na EP.

»Pričakovala sem več od moje prve prave tekme v tej poletni sezoni. Predvsem pa to, da bo tek hitrejši, a sem naredila napako. Prepočasi sem začela in so me tekmice zapirale, zato sem izgubljala preveč energije. S tekmo tako nisem zadovoljna, več sem pričakovala. V zadnjem delu mi je tako kot vedno uspelo priti višje. Prvi del in sredino proge pa sem pričakovala več. Želim izboljšati osebni rekord še pred SP, kjer je cilj medalja,« je povedala Horvat.

Najboljše izide sezone na svetu so dosegli na 1500 m Etiopijka Gudaf Tsegay (3;54,03), Ukrajinka Jaroslava Mahučik v skoku v višino (2,01 m), v troskoku Kubanka Leyanis Perez Hernandez (14,84) in domači maroški atlet Soufiane El Bakkali (7:56,68) na 3000 m zapreke. Na 100 m je slavil svetovni prvak Fred Kerley iz ZDA (9,94).

Naslednji diamantni miting bo v petek v Firencah.