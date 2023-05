Kanada je na prejšnjem SP osvojila srebro, letos je naredila korak naprej in skupno že 28. v zgodovini prišla do naslova prvakov. V zadnjem desetletju so sicer Kanadčani prvaki četrtič po letih 2015, 2016 in 2021.

Nemčija je s srebrom na SP osvojila prvo medaljo po letu 1953.

Kanada je v polfinalu v soboto s 4:2 premagala Latvijo. Nemčija je odločilno tekmo na tako velikem tekmovanju dosegla prvič po daljnem letu 1930, v polfinalu je Nemčija s 4:3 po podaljšku premagala ekipo ZDA.

Novi svetovni prvaki so v velikem finalu, ki je postregel z drugim precej presenetljivim tekmecem, ubrali taktiko iz polfinala. Tudi takrat so bili borbeni Latvijci dve tretjini blizu in tudi vodili, nazadnje pa so morali priznati premoč predstavnikom Severne Amerike.

Vlogo Latvijcev so danes prevzeli Nemci. Nemška zasedba, ena najprijetnejših presenečenj SP, se je v prvi in drugi tretjini povsem enakovredno kosala s favoriti za zmago. Nemci so bili tisti, ki so narekovali ritem in dobro izkoriščali svoje priložnosti ter silili Kanadčane, da so jih lovili.

A nemško veselje obakrat ni trajalo prav dolgo. Po prvem golu Johna Peterke v prvi tretjini je Kanada prek Samuela Blaisa odgovorila čez tri minute, v drugi tretjini pa je nemško vodstvo in gol Daniela Fischbucha izničil Lawson Crouse po štirih.

V zadnji tretjini je bila zgodba povsem drugačna. Razmerje strelov na koncu niti ni bilo tako izrazito na strani prvakov (28-23), toda Kanada je bila nevarna praktično vsakič, ko je prišla pred vrata Matthiasa Niederbergerja.

Najprej je za prvo vodstvo Kanade poskrbel Blais, potem pa je hiter protinapad z zadetkom kronal še Tyler Toffoli. V predvidljivi končnici brez vratarja Nemčije pa je nato Kanada dosegla še peti gol in slabi dve minuti pred koncem dokončno razblinila vse dvome o razpletu.

V malem finalu je popoldne do zgodovinskega uspeha prišla Latvija. Baltska država se je sploh prvič doslej uvrstila v polfinale, po porazu s Kanado je imela danes priložnost za prvo medaljo in jo tudi izkoristila. Latvijci so po podaljšku s 4:3 premagali ZDA.

Na letošnjem SP je nastopala tudi Slovenija, a je po zadnjem mestu v predtekmovalni skupini v Latviji izpadla v nižji rang tekmovanja. Novo uvrstitev med elito bodo Slovenci lovili na SP divizije I (skupina A), ki ga bo konec aprila in v začetku maja 2024 gostil Bolzano.