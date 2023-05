Po podatkih JATO Dynamic so januarja letos v Evropi že presegli prag polovice tržnega deleža novih registriranih avtomobilov (51 odstotkov). Od njihovega evropskega vzpona v drugi polovici prejšnjega stoletja se vrstijo nešteta ugibanja, zakaj so premamili potrošnike stare celine. Omenja se njihovo praktičnost. Ker so visoki, z velikimi kolesi, nekateri tudi s pogonom na vsa štiri kolesa, pridejo prav lenemu prebivalcu regij z veliko snega, saj po nočnem (zmernem) sneženju kidanje dovoza pred odhodom v službo ni več nuja. Ker so visoki, ponujajo lep pregled nad cesto. Ker gledaš na nižje avtomobile zviška, imaš tudi boljši občutek, kako dolg je zastoj. Prav tako lažje že od daleč opaziš prazno parkirno mesto.

Kritiki medtem opozarjajo, da zaljubljenost Evropejcev v športne terence ni samonikla, temveč jo je načrtno ustvarila avtomobilska industrija. Okrožni župan berlinskega okrožja Berlin-Mitte Stephan von Dassel je pred leti ob shodu proti športnim terencem opozoril, da je v Nemčiji avtomobilska industrija za marketing tega segmenta vozil leta 2018 porabila več kot za marketing vseh ostalih segmentov skupaj. Pri tem pa ta vozila povzročajo veliko težav za okolje, mesta in ostale udeležence v prometu.

O tem sicer govorijo tudi statistike, a že običajni udeleženec prometa bo znal tudi sam našteti še nekaj prednosti vožnje športnega terenca. Prva od teh je, da se vozniki drugih vozil hitreje umaknejo s poti, ko v svoji mišičasti mrcini pridivjaš za njimi. Več strahospoštovanja izkazujejo tudi pešci, kolesarji in vsi ostali. Z razlogom. Športni terenci so za ostale udeležence prometa zelo nevarni. Ameriška raziskava je pokazala, da so od leta 2013 do 2017 smrtne nesreče pešcev z avtomobili narasle za 30 odstotkov. Delež takšnih nesreč, v katere je bil vpleten športni terenec, pa je v tem obdobju zrasel za 50 odstotkov. K temu prispeva višina vozila, ki poveča verjetnost poškodb zgornjega dela telesa in glave pri pešcih. Ironično, varnejši niso niti potniki v vozilu. Verjetnost smrtne nesreče v športnem terencu je za 11 odstotkov večja kot v limuzini. Zaradi višine je dvakrat večja tudi verjetnost, da se bo vozilo ob nesreči pričelo kotaliti. V zameno lahko potrošnik za avto (tudi zaradi masivnosti) odšteje več, porabi več goriva, hitreje iztroši pnevmatike in običajno uživa tudi manj prostora v prtljažniku. Si pa videti hud. In tudi vozijo se fajn.