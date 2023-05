V Parizu se je začel ples deljenja denarja, natančno 47,6 milijona evrov. Na drugem grand slamu sezone na peščenih igriščih Roland Garrosa so bili na sporedu dvoboji prvega kroga, priložnost, da med prvimi naredi korak naprej, pa je imela tudi Slovenka Tamara Zidanšek. To ni bil njen dan, saj je bilo nastopa konec po vsega eni uri in 15 minutah. Kitajka Zheng Qinwen, sicer 19. igralka sveta, je bila premočna s 6:3, 6:1. Za Slovence se je tako pariški turnir končal, še preden se je dobro začel. Res škoda, da zna igrati na peščeni podlagi, je namreč Konjičanka dokazala pred dvema letoma, ko je z uvrstitvijo v polfinale poskrbela za senzacijo.

Včerajšnji dan so organizatorji sicer poimenovali po Yannicku Noahu. Pred 40. leti je ta Francoz v Parizu slavil zmago. Da je še vedno priljubljen, je bila dokaz velika množica ljudi, ki mu dobro uro ni pustila dihati, pridružila pa sta se mu tudi Mats Wilander na kitari in Mansorur Bahrami, ki je v roke vzel mikrofon in zabaval zbrane. Ko je zmagovalec iz leta 1983 začel prepevati svoj hit Saga Africa, so ljudje plesali in se zabavali na polno. Svojevrstno zabavo sta priredili tudi Belorusinja Arina Sabalenka in Ukrajinka Marta Kostjuk. Druga nosilka in zmagovalka prvega letošnjega grand slama v Avstraliji je želela podaljšati niz osmih zmag na največjih turnirjih, kar ji je uspelo brez težav (6:3, 6:2). Mnogi analitiki pa so že glasni, da je prav Sabalenka tista, ki lahko ogrozi prevlado Poljakinje Ige Swiatek na pesku. Ta ima namreč v Parizu razmerje zmag in porazov 21:2, turnir pa je osvojila v letih 2020 in 2022. »Na začetku dvoboja sem bila malce nervozna, saj sem morala najti svoj ritem in se privaditi na igrišče. Ključno je, da sem sedaj bolje fizično pripravljena, kar je pomembno na počasnejši podlagi, kjer je izmenjav žogic več,« je dejala Sabalenka, ki ima sicer v karieri na pesku razmerje zmag in porazov 46:22. V Parizu dlje kot do tretjega kroga še ni zmogla.

Precej težje delo je imel Grk Stefanos Cicipas. Pred dvema letoma se je prav v Franciji prvič v karieri uvrstil v finale grand slama, tokrat pa na ramenih nosi breme petega nosilca. Čeh Jiri Vesely je bil resen test, saj je imel celo dve žogici, da dvoboj zapelje v peti niz. Ni mu uspelo, izgubil je s 5:7, 3:6, 6:4 in 6:7 (7). Vesely je bil sicer nekoč že 35. igralec sveta, po težavah s poškodbami, nazadnje z natrgano stegensko mišico, pa je v lanski sezoni izpadel izmed 400 najboljših tenisačev. Nič čudnega, da je bil Cicipas po zmagi dobre volje, rekoč: »Že ko sem začel servirati, sem razmišljal, da mogoče pa moram na mrežo že po servisu ali pa prvi vračani žogici, namesto da se spustim v daljšo izmenjavo. Ko je dobil niz in imel priložnost tudi v četrtem, sem začutil, da ga zdeluje pritisk. Njegovi servisi proti koncu niso bili tako natančni, s čimer sem bil seveda zadovoljen, saj se mi je ponudila priložnost, da zmagam. Izkoristil sem jo.«

Roland Garros v številkah 1. krog, moški: Korda (ZDA, 24) – McDonald (ZDA) 6:4, 7:5, 6:4, Borges (Por) – Isner (ZDA) 6:4, 5:7, 7:6 (3), 4:6, 7:6 (9), Cicipas (Grč, 5) – Vesely (Češ) 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (7), Fucsovics (Mad) – Grenier (Fra) 6:3, 5:7, 6:1, 6:3, Hurkacz (Pol, 13) – Goffin (Bel) 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4, Hačanov (Rus, 11) – Lestienne (Fra) 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3, Kokkinakis (Avstral) – Evans (VB, 20) 6:4, 6:4, 6:4. 1. krog, ženske: Muchova (Češ) – Sakari (Grč, 8) 7:6 (5), 7:5, Fernandez (Kan) – Linette (Pol, 21) 6:3, 1:6, 6:3, Mertens (Bel, 28) – Hrunčakova (Slk) 6:1, 6:4, Qinwen (Kit, 19) – Zidanšek (Slo) 6:3, 6:1, Frech (Pol) – Shuai (Kit, 29) 6:1, 6:1, Sabalenka (Blr, 2) – Kostjuk (Ukr) 6:3, 6:2.