Zmoremo, če le želimo in hočemo

Kolesarski zvezdnik Primož Roglič je pri dobrih 33 letih in pol končno znova dočakal zaslužene trenutke slave in znova poskrbel za zdaj že tradicionalno vstajenje zasavskega orla. In to kljub dejstvu, da po treh skupnih zmagah na eni od treh tritedenskih dirk (španska Vuelta v letih 2019, 2020, 2021) in treh zaporednih zapravljenih priložnostih na Touru (leta 2020 mu je v predzadnji etapi rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku slekel rojak in poznejši zmagovalec Tadej Pogačar, na naslednjih dveh francoskih pentljah pa je predčasno odstopil), na katerih je bil venomer med glavnimi favoriti, v nizozemski ekipi Jumbo-Visma ni bil več številka ena in glavni kapetan za Tour.