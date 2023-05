Kaj se bo zgodilo v Belorusiji, če bo 68-letni diktator Aleksander Lukašenko umrl? Že nekaj tednov je bolan. Po trditvah vodilnega beloruskega opozicijskega politika Valerija Cepkala pa je moral v soboto v Moskvi po pogovorih z Vladimirjem Putinom v bolnišnico. Ker je v kritičnem stanju, ga ne morejo prepeljati v Minsk.

Voditeljica opozicije Svetlana Tihanovska, ki je avgusta 2020 v resnici zmagala na predsedniških volitvah proti Lukašenku, je nedavno izjavila: »Pripravljena sem za prevzem odgovornosti.« Lukašenkova smrt bi bila morda priložnost, da se Belorusija demokratizira in povsem otrese prevlade Rusije. A mogoče je tudi, da bo imel pri določitvi Lukašenkovega naslednika glavno besedo Putin in da si bo Belorusijo povsem podredil.

Jedrske glave v Belorusiji

Ravno v četrtek, ko je bil že v Moskvi, je Lukašenko na spletnem videu izjavil, da se je začelo nameščanje ruskega jedrskega orožja na ozemlju Belorusije, česar sicer v Kremlju niso potrdili. Očitno gre v času, ko se Ukrajina pripravlja na odločilno protiofenzivo, za novo etapo v Putinovem prizadevanju, da bi prestrašil Ukrajino in njene zaveznice.

Sicer je marca Putin napovedal takšno namestitev ruskega taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji, prejšnji teden pa sta ruski in beloruski obrambni minister podpisala sporazum o tem. Taktično jedrsko orožje, ki naj bi se po ruski vojaški doktrini uporabljalo v vojni proti večji sovražnikovi enoti, se razlikuje od strateškega v tem, da lahko podobno kot atomski bombi v Hirošimi in Nagasakiju uniči samo eno večje mesto, ne pa cele pokrajine ali države.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem včeraj pozdravil junake protizračne obrambe, ki naj bi uspešno branili Kijev pred doslej največjim ruskim napadom z brezpilotniki iranske izdelave: »Vsakič, ko sestrelite sovražni brezpilotnik ali izstrelek, rešite življenja.« Po trditvah kijevskega župana in nekdanjega boksarja Vitalija Klička je protizračna obramba v petih urah napadov v noči s sobote na nedeljo sestrelila 52 od 54 ruskih brezpilotnikov, ki so napadli prestolnico. Vendarle sta v tem že 14. ruskem zračnem napadu na glavno mesto v tem mesecu umrli dve osebi, tri pa so ranjene, zagorelo je več večjih stavb.

Protiofenziva vse bliže

Očitno se vse bolj bliža začetek ukrajinske protiofenzive. Oleksi Danilov, sekretar za nacionalno varnost in ukrajinsko obrambo, je v soboto izjavil, da je Ukrajina pripravljena na svojo ofenzivo, s katero bi spet osvojila zasedena ozemlja na vzhodu in jugu: »Začnemo lahko jutri, pojutrišnjem ali v enem tednu.«

Zahodni analitiki v številnih napadih ukrajinskih brezpilotnikov, raket in topovskih granat na zaledje ruske vojske vidijo priprave na ofenzivo, s katerimi naj bi prekinili njene preskrbovalne poti in uničili njena skladišča, pa tudi poveljniške centre. V četrtek so Ukrajinci z najsodobnejšimi britanskimi izstrelki napadli okupirano pristanišče Berdjansk, v soboto pa z brezpilotniki na več mestih naftovod, ki poteka iz Sibirije v Evropo.