#komentar Zmoremo, če le želimo in hočemo

Kjer je volja, je tudi pot. Sicer že dodobra oguljen pregovor je kolesarski šampion Primož Roglič z zmago na letošnjem Giru upravičeno spet vrnil med žive. Volja, želja, vztrajnost, trma, nepopustljivost, odločnost, kljubovalnost in še marsikaj drugega – z vsemi temi vrlinami je popularni Rogla znova pokazal, da je iz šampionskega testa. Kljub številnim vzponom in padcem v dosedanji kolesarski karieri nekdanjega smučarskega skakalca je 33-letni Kisovčan na letošnjem Giru, predvsem pa na odločilni etapi s ciljem na romarskem središču na Svetih Višarjah, potrdil, da je v športu in življenju nasploh vse mogoče in da ni nič nemogočega.