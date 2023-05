#video Cannes 2023: Zlata palma francoski režiserki

Canski festival se je sklenil z nekaj presenečenji na sklepni prireditvi. Med podelitvijo je Quentin Tarantino stopil na oder in izrazil posvetilo znamenitemu režiserju in producentu Rogerju Cormanu, 97-letni kultni figuri ameriškega neodvisnega in žanrskega filma, ki nikoli ni ustvaril ničesar, kar bi lahko bilo blizu imperativom festivalskega programiranja.