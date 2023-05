Dovoljeno kajenje

Glavna tema letošnjega Foruma Tomizza v Trstu, Kopru in Umagu je bil »karneval brez meja«. Povabljeni razpravljalci smo v duhu referatov na partijskih kongresih povedali, kar smo imeli povedati – s tem da je bil naš čas omejen in da smo »imeli na natezalnici« tiste mučenike, ki so bili simultani prevajalci – mediji pa so nas malce izprašali. Ob tistem nelagodju, ki se ga nikoli ni mogoče otresti, ko vam mlada novinarka lokalne televizije prinese mikrofon in vas prosi, da se najprej predstavite. Hudiča, kaj me sprašuješ, če ne veš, kdo sem, se v meni oglaša stari sitnež, a potem vendarle spodobno odgovarjam. Seveda, časi so novi.